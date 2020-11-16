萌到荷包守不住！轉轉花生三眼怪變裝24款　小7迪士尼新品開賣

記者陳涵茵／台北報導、攝影

迪士尼控錢包又要守不住了，歡慶經典迪士尼角色米奇92歲生日即將到來，小7自11月18日起推出超過10款迪士尼系列商品，讓生活更可愛，其中「轉轉花生三眼怪變裝系列」更是可愛到整套都想收藏。

▲小7開賣迪士尼周邊新品。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）



▲轉轉花生三眼怪變裝系列共24款。（圖／記者陳涵茵攝）



轉轉花生三眼怪變裝系列共有24款，三眼怪換上變裝造型，包含玩具總動員、怪獸電力公司、瓦力、海底、總動員、天外奇蹟、超人特攻隊、料理鼠王、蟲蟲危機等，每隻售價95元。想要收藏，還有Herocross全新HOOPY系列公仔，共8款人氣角色，包含4款復古限量版米奇米妮唐老鴨和黛西，以及4款彩色版史高治叔叔、HUEY、DEWEY及LOUIE。

▲復古版米奇米妮公仔。



▲維尼家族長形滑鼠護腕。



另外，還有超萌3C系列，像是米奇皮革無線滑鼠與滑鼠墊組、小熊維尼趣淘真無線藍牙耳機、維尼家族長形滑鼠護腕等，邊工作也要邊賣萌。

▲小熊維尼趣淘真無線藍牙耳機，外觀是迷你行李箱。

另一項必收藏的生活小物則是，迪士尼磁鐵組，迪士尼系列多用途磁鐵將維尼家族與玩具總動員等角色，設計成多用途的功能使用，讓磁鐵不再是只有貼在冰箱上，還可以當成留言夾、書籤夾、零食封口夾，超實用。

▲迪士尼多功能磁鐵組。

▲造型設計折疊桌與小板凳。

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