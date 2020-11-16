台南零食妹掀拒買潮！意外扯出「棉花糖兄妹」　起底黑歷史…網怒炸

▲網友在臉書上PO文，希望民眾能用新台幣讓花園夜市「零食妹妹」能早點回家，卻引發拒買浪潮。（圖／翻攝自台南爆料公社）

記者陳韻如／綜合報導

台南一名女童周末晚間帶著大量零食在花園夜市叫賣，讓路過民眾相當心疼，於是PO網要大家「一起用新台幣讓妹妹早點回家」。文章一出，立刻吸引大批網友關注，但卻也引發拒買聲浪，還意外扯出有另對「棉花糖兄妹」同樣也在台南各大夜市販賣棉花糖，濫用眾人同情心賺錢。

有網友在臉書社團《台南爆料公社-台南最大社團》PO文表示，15日晚間行經花園夜市2號出入口，看到女童在廁所外垃圾桶旁，直接坐在柏油路地板上，舉牌寫了幾個字賣零食，一包10元，吸引路過民眾上前關心，有媽媽問父母知不知情？她僅回說都知道，但是爸爸媽媽都在上班，讓他看得十分不捨，於是PO上臉書希望熱情的台南鄉親「一起用新台幣讓妹妹早點回家」。

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▲花園夜市零食妹妹是件意外扯出另對「棉花糖兄妹」，讓網友怒批，「他們只是在利用別人的愛心賺錢」。（圖／翻攝自台南爆料公社）

然而，貼文一出卻意外引發拒買浪潮，還另外扯出另外一對「棉花糖兄妹」的黑歷史。據網友透漏，這對棉花糖兄妹早在4年前就曾引發討論，有網友還爆料，「有一次在大東，十點多了，我問妹妹剩多少？他說剩30幾支！我說叔叔全買了你快回家睡覺....他說好！逛了一圈....看到他媽幫他補貨！」讓網友大為憤怒，認為家長根本在利用孩子，也利用民眾的同情心，因此紛紛喊出拒買，「買了只是害她們必須繼續賣下去。」

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