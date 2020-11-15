國際情勢不斷變化　林佳龍：兩岸問題中「中國才是個問題」





▲交通部長林佳龍。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

美國總統大選落幕，由民主黨總統當選人拜登，以及副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）勝出。交通部長、台灣智庫共同創辦人林佳龍15日提及，國際情勢不斷在變化，現在兩岸關係不是台灣的問題，中國才是個問題。

林佳龍15日下午出席「李登輝學」首場座談會，被問及關於拜登當選後的台海局勢，他認為，台灣所面臨的挑戰，可以從過去來看未來，所以今天舉辦系列研討會，就是最好的主題。李登輝執政時也面對台海危機，在當時內外險惡的環境下，走出民主的路。

林佳龍說，隨著國際情勢變化，兩岸關係不斷被定義，過去台灣被視為從屬於美中關係之下，但現在台灣防疫獲得世界肯定，還有從香港國安法看到一國兩制失敗，使台灣獲得國際肯定。

林佳龍提到，美台關係已經從美中關係中走出了一條路，儘管中國現在參與了世界，也挑戰了既有秩序，但台灣需要更清楚掌握所屬環境，確保自己國家的最大利益，並跟友好國家面對、處理中國問題，現在兩岸關係不是台灣的問題，反而中國是個問題，還是大家的問題，一起來面對並處裡好。

外傳中國大陸正在研擬一份「台獨頑固份子」清單，要對「謀獨行徑惡劣的頑固份子」採取嚴厲制裁。對此，林佳龍表示，中國本質是非常輕清楚的，中國想崛起實踐其中國夢，也就是所謂偉大復興，並且主導國家秩序跟規則，但在這種情形下，中國對台灣的任何舉動都會引起國際注意和回應，台灣只要掌握好國際情勢，並且從軍事、經濟或外交等各方面來確保國家安全最大利益。