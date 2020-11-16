【廣編】水族館新玩法！Xpark企鵝主題活動開催　feat. AR科技

【廣編特輯】

圖、文／Xpark提供

在新都會型水生公園Xpark中，我們於10月10日至26日在官方FB粉專上徵求了今年6月22日在Xpark出生的企鵝的名字。Xpark館長及企鵝飼育員們，從近300個姓名提案中，慎重的決定了一個名字，並預計於11月11日向民眾分享。

同時，Xpark將舉行以企鵝為主題的系列活動，除了慶祝小企鵝的誕生之外，包括在企鵝區舉行的飼養員的企鵝導覽時間，一處角落介紹居住在Xpark裡企鵝的圖鑑，以及使用AR與在平行世界中探險的企鵝一同冒險。咖啡館和紀念品商店也使用了全新角色圖案製作了新的菜單和商品。從11月11日起，您可在Xpark體驗企鵝的魅力！

【企劃一】

Xpark企鵝圖鑑新亮相，輕鬆get企鵝知識

喜歡呆萌企鵝的你，想知道更多企鵝的小秘密嗎？館內的企鵝除了有新登場的未未及老王以外，還有其他的42隻企鵝。個性相異、長相不同的企鵝們，Xpark將每一隻都畫成壁畫，製作成了Xpark企鵝圖鑑，肚子上有星座的企鵝是誰？哪一隻企鵝會挑食？包含企鵝寶寶的名字也透過與民眾募集決定好了，在圖鑑上也會粉墨登場！

來到企鵝奇遇，看看Xpark企鵝圖鑑以外也別忘記參加由飼育員擔當主講的企鵝定點導覽活動，能夠近距離看到平常看不到的企鵝蛋殼及羽毛，了解更多你不知道的企鵝小知識！

活動期間：2020年11月11日(三)～12月6日(日)

※導覽活動僅限平日舉行

【企劃二】

Xpark新成員，跟著未未老王去探險

Xpark所代表的另一個地球，住著一隻來自未來的麥哲倫企鵝─未未，自11/11開始，未未將在Xpark展開新的冒險，中間也會遇到一些任務與關卡，期待民眾前往Xpark與未未一同完成未知的挑戰。

未未是一隻特別的麥哲倫企鵝，她非常想要朋友而踏上了旅程，旅途中遇見了傲嬌的國王企鵝─老王，及擁有神奇力量的時空鯨魚。

透過AR暢遊平行世界，開啟屬於你的新冒險篇章

本次運用了日本AR技術，只要事先下載好APP，至Xpark館內指定地點完成任務，除了未未會出來跟你打招呼之外，未未的旅伴也會一起出現！大家一起完成指定任務後，聽說……會發生很美好的事情喔！

活動期間：2020年11月11日（三）～常設展覽（預定）

【企劃三】

與企鵝有關的新產品將在Xcafe / Xfun上陸續發佈！

除此之外，在Xcafe及Xfun也推出了許多跟企鵝相關的有趣新商品。

Xcafe提供企鵝冰淇淋甜點及期間限定企鵝拉花拿鐵，許多可愛又美味的餐點已蓄勢待發準備擄獲你的胃。

Xfun則有販售新角色─未未、老王、時空鯨魚等系列商品，每一種商品都歡迎大家拿APP掃描看看，不妨期待看看，究竟會發生什麼意想不到的冒險篇章呢？





活動期間：2020年11月11日(三)～常態販售

【同時開辦「BEER&HIGHBALL GARDEN」啤酒活動！就在Xcafe～】

限時開辦的「BEER&HIGHBALL GARDEN」，為了迎接涼爽的秋季，戶外區掛起燈籠充滿Chill氛圍，Xcafe與台灣三得利合作，商品包括三得利頂級生啤酒The PREMIUM MALT'S，分別由金賓美國波本威士忌、響_威士忌及角瓶威士忌所調製各種不同風味的HIGHBALL，HIGHBALL在日本深受大家的歡迎，口味豐富多元加上清爽涼快的口感，適合所有食物，是一種相當棒的佐餐酒！

在秋風徐徐之下，在Xpark裡享受小酌時光，您覺得如何呢？

《未滿18歲禁止飲酒；酒後不開車，安全有保障》

活動期間：2020年11月11日(三)～12月10日(四)

欲知更多資訊請上官方網站及官方FB粉絲專頁。

活動期間：2020/11/11~2020/12/6

亮點活動：AR任務、企鵝壁畫、企鵝造型餐點、企鵝週邊商品、「BEER&HIGHBALL GARDEN」

貼心提醒1：參加館內企鵝系列活動無須另外購票，Xcafe及Xfun需支付商品費用。

貼心提醒2：企鵝導覽活動僅限平日舉行，詳細資訊請依官網公告為主。