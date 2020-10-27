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Xpark絕美海底世界攻佔IG！幕後「台灣之光」進懋醞釀30年　夢幻投影接軌國際

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▲▼Xpark,水族館,進懋,投影,Christie。（圖／進懋提供）

▲Xpark水族館除了有豐富多種海洋生物，館內的各種聲光投影也是一大看點。（圖／進懋提供，下同）

科技中心／綜合報導

日本橫浜八景島海島樂園海外分館「Xpark都會型水生公園」自8月開幕以來，不論平假日都吸引大量人潮湧入，在IG搜尋Xpark關鍵字已有超過4.7萬則貼文，一幕幕美得像幅畫的場景中，除了主角可愛海洋生物之外，水族館中多種光影色彩投射變化，也是拍出奇蹟美照的重要因素，而打造這一切的幕後推手正是Xpark官方指定的互動影音專家「進懋團隊」。水族館中絢麗變化的燈光、豐富多彩的影像、適宜的大師音樂以及有趣的互動影音，經由「進懋」專業整體內容建置，成功營造出「另一種地球」神奇體驗，讓遊客感受到如夢似幻的氛圍，時刻難忘、流連忘返。

走進台灣首座國際級水族館Xpark，不僅能看見首次登台的麥哲倫企鵝和外型圓滾呆萌的海豹，以及常露出大大笑容的可愛魟魚；還能在8公尺高的巨型大洋池前，近距離欣賞如海中銀河的成群銀鱗鯧、長尾巴大尾虎鮫和多種台灣海域特殊魚類及地形，展區播放著日本作曲大師久石讓創作的樂曲，隨著悅耳旋律走動觀賞，宛如徜徉絕美深海中，悠揚壯麗的視聽效果讓人超級陶醉。館中另一個超熱門網美打卡點「癒見水母」區，一隻隻水母在圓柱、圓形水缸裡輕柔漂浮，身體隨著藍色、綠色、粉紅色燈光自然變色，斑斕畫面讓人驚呼「美慘了」。

▲▼Xpark,水族館,進懋,投影,Christie。（圖／進懋提供）

▲進懋團隊利用多部投影機和燈光設置，讓透明水母換上不同色彩，場景相當浪漫。

進懋有限公司經理李育廉表示，其實在水族館大量鏡面空間中，光線會隨意折射導致投影非常困難，而進懋身為台灣唯一獲得國際影音產業界具公信力指標機構PSNI Global Alliance認證的成員，以累積30多年的影音專業技術規劃Xpark館中所有投影設備、燈光影像、動畫內容以及音樂製作。為了營造水族館想要的夢幻感，李育廉分享，進懋大量使用旗下代理的歐美投影機領導品牌Christie設備，克服限制、發揮創意，利用水母透明特性，搭配台灣四季代表花卉例如粉色春櫻、夏天黃色向日葵等燈光色彩，打造出「水母萬花筒」空間，奇幻又療癒的海洋世界，讓人忍不住狂殺底片、拍到停不下來。

另外Xpark「珊瑚潛行」展區同樣美得不可思議，180°玻璃環景設計能一眼望見形體各異、色彩繽紛的珊瑚礁和穿梭其間的熱帶魚，在湛藍海水之中自在擺動的模樣讓人跟著輕鬆起來；滿地珊瑚礁岩投影令人目眩神迷，身處其中就好像自己也變身美人魚成為這個海洋世界的一份子。除了看和聽，進懋更準備了虛實互動投影遊戲，遊客在平板上選擇喜歡的海洋生物著色完成後，就能在投影牆上看見專屬於你的獨特生物優游海中；牆面上還會出現許多垃圾，需要你動手拍擊消滅它，從玩樂中體會海洋環境的可貴以及環保行動愛護海洋的重要性。就連Xpark水族館中的溫度、濕度、氣味都經過進懋團隊縝密的計算，好比雨林探險區為了呈現雨林濕熱氣候，以大量植栽布置，空中還會出現打雷聲和閃電，逼真影像與聲光效果彷彿真的穿越時空。

▲▼Xpark,水族館,進懋,投影,Christie。（圖／進懋提供）

▲▼Xpark,水族館,進懋,投影,Christie。（圖／進懋提供）

▲在Xpark水族館可以使用平板著色，創造出獨特海洋生物，再將其投影至牆上，大小朋友都非常喜歡。

台灣橫浜八景島股份有限公司資深經理寺脇隆男表示，八景島首座海外館主要是想打造出「與現實平行的水族館」，能將這個核心概念精準實現，還能延伸出演出效果的團隊就是「進懋」。巧妙串連自然、科技和空間三者，360°令人驚豔的沉浸式空間影像就在Xpark，受疫情影響無法出國旅遊又怎樣，前進Xpark也能體驗地球另一種美好。

▲▼Xpark,水族館,進懋,投影,Christie。（圖／進懋提供）

▲進懋團隊與LG合作為Xpark量身訂製全台首座應用曲面OLED顯示器。超吸睛的流線型電視牆，成功延伸連結Xcafe、出口區與整體海底世界概念。

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