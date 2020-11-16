臺博館首部漫畫！「雲豹」走進博物館見一幕傻了⋯奇幻劇情超催淚

▲國立臺灣博物館推出首部漫畫《雲之獸：來自遠古的守護者》，也同步推出微型展，手觸互動式「著色本」雲豹就會自動上色。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

國立臺灣博物館推出首部漫畫《雲之獸：來自遠古的守護者》，以在台灣野外滅絕的「雲豹」為題材，漫畫家漢寶包耗時一年取材及創作，情節顛覆了保守傳統的框架，甚至讓雲豹以「靈魂」的型態走進博物館，展開一連串奇幻又充滿「洋蔥」催淚的故事，巧妙描述了物種、人類、文明與保育的微妙關係。他也意外，「沒想到這樣的劇本，博物館竟然會通過」。

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▲國立臺灣博物館推出首部漫畫《雲之獸：來自遠古的守護者》，以在台灣野外滅絕的「雲豹」為題材。（圖／記者林育綾攝）

《雲之獸》漫畫耗時一年取材與創作，由臺博館負責專業監修，而每隻雲豹的斑紋，都經過研究人員的審核。漫畫家漢寶包透露，自己是第一次畫動物，在企劃初期時，他跟編輯一起參觀臺博館並申請到庫房，近距離仔細觀察臺灣雲豹的形態與斑紋。

▲漫畫《雲之獸》作者漢寶包。（圖／國立臺灣博物館）

他回憶，自己站在臺灣雲豹的標本前，內心充滿好奇，「雖然是動物標本，但我看著標本時，想著牠們過去應該經歷過很多的事情，有自己的家族、一代又一代，在好多年之後，最後匯集到博物館」。

因這樣的念頭，漢寶包很快地寫下故事大綱，雲豹從山林開始面對不同的挑戰，內容包括了「雲豹跟大自然」、「雲豹跟人類」、「雲豹與博物館學家」、「雲豹與博物館」，4個部分皆有巧妙的串聯，深入淺出地討論稀有物種如何滅絕、人類與自然間的關係、文明進化與自然生態的微妙差異。

▲國立臺灣博物館推出首部漫畫《雲之獸：來自遠古的守護者》，以在台灣野外滅絕的「雲豹」為題材，漫畫家漢寶包耗時一年取材及創作。（圖／記者林育綾翻攝）

他甚至讓雲豹以「靈魂」的型態走進博物館，第一次進入時，牠見狀一幕完全傻眼；而在故事的最後，雲豹成為博物館的守護者，夜裡就像是驚奇博物館，物種標本們會活起來，與館員怡柔一起度過許多有趣又催淚的情節。

▲▼他甚至讓雲豹以「靈魂」的型態走進博物館。（圖／記者林育綾翻攝）

漢寶包說，當時初稿完成後，就給同樣也是漫畫家的太太看，請她給些意見，然而其中一段博物館「鬧鬼」的情節，當時還被說太恐怖，「博物館可能不會通過」，沒想到臺博館居然通過了，讓他也意外又開心說，這次臺博館真的「放手讓我們去做」，像是大家放手玩出新的火花，很高興能有這樣的機會。

▲臺博館也同步規劃「漫筆臺博」微型展。（圖／記者林育綾攝）



而在生態上，臺灣雲豹從1862年被發現足跡，直到2013年由研究員認定已絕跡。目前臺博館仍保存7隻臺灣雲豹標本，在3樓「發現臺灣」常設展裡列為一級典藏品，從胎兒、幼年期、青少年期到成年期都完整保存，其中胎兒標本很可能是全球唯一。臺博館也正試圖透過DNA序列，證明臺灣雲豹確實是獨立的亞種，期望透過研究及創作，深化博物館藏品的內涵及多元面向。

▲目前臺博館仍保存7隻臺灣雲豹標本，列為一級典藏品。（圖／國立臺灣博物館提供）

為實踐文創加值及跨域合作，帶動國家文化資產轉化成智財資產，臺博館申請文化部前瞻計畫「新媒體跨平台內容產製計畫」，邀請出版產業及漫畫家跨界合作，以臺博館藏品為素材進行創作，發展臺灣原創作品及具博物館元素的長篇漫畫，期望創造漫畫角色IP應用的可能性。

▲▼臺博館也同步規劃「漫筆臺博」微型展，也展出動人的手稿。

首部漫畫《雲之獸：來自遠古的守護者》將於11月17日出版，除了漫畫，臺博館也規劃「漫筆臺博」微型展，從此次200多幅漢寶包的漫畫手稿中，精選30幅展出，並設計「雲之獸著色本」多媒體互動裝置，讓觀眾觸摸展版上的漫畫線稿時，透過體感感應即可彩繪上色，展覽自即日起至12月6日於臺博館2樓迴廊展出；另展期間也將辦理兩場新書座談會。

▲《雲之獸：來自遠古的守護者》漫畫將於11/17發行。（圖／記者林育綾攝）

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