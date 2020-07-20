解碼清代古文書！探索18世紀臺灣「邊區社會」　珍貴文獻首揭露

▲國立臺灣博物館舉辦「從前，有個地方叫邊區－臺博館藏清代古文書解碼」特展。（圖／國立臺灣博物館）

記者林育綾／台北報導

國立臺灣博物館舉辦「從前，有個地方叫邊區－臺博館藏清代古文書解碼」特展，匯集館藏清代臺灣兩大地方文書系統－「岸裡大社文書」及「恒春縣行札」（「劉銘傳撫臺前後檔案」）兩批珍貴的歷史文獻，展出93件文物，首度解碼清代古文書！

該特展探尋18至19世紀臺灣的「邊區」，包擴內陸沿山及內山邊區社會的樣貌，以及身處其間的原住民文化與社會對應的演變，展示了包括古文書、地圖、歷史文物、原住民文物等，以族群接觸與互動的歷史線索、文化結晶為素材，進行文書、圖像與文物的詮釋。

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▲特展探尋18至19世紀臺灣的「邊區」。（圖／國立臺灣博物館）

臺博館洪世佑表示，博物館是「反思歷史與重現文化的場域」，也是提供不同族群觀點與對話的空間。臺博館自1908年創館至今，典藏臺灣原住民相關文物已歷百餘年，藏品年代久遠且類別多元實為博物館原住民典藏的重要特色，對於呈現近代原住民與漢族社會的接觸、互動歷史情境及內涵而言，提供了許多適題的素材，且彼此互有關聯，因此向來甚獲重視。

▲洪世佑表示，博物館是「反思歷史與重現文化的場域」。（圖／國立臺灣博物館）

洪世佑也說，此展覽綜合運用其中的歷史文獻、社會生活器物、歷史圖像、輿圖等相關文物，兼納清代官方與民間社會的歷史與文化物件，以鋪陳18-19世紀臺灣「邊區社會」推展時的邊區多族群社會概觀。

▲立法委員黃國書也特別出席展覽開幕典禮。（圖／國立臺灣博物館）

今（20）日立法委員黃國書也特別出席展覽開幕典禮，他在致詞時表示，臺博館典藏了許多臺灣這塊土地上重要的文物，透過博物館文物的展示及研究，讓我們能從古文書、地圖、契書文件去爬梳、探究邊區社會裡漢人與原住民族之間的互動關係，還有歷史脈絡，也讓民眾能省思及瞭解臺灣歷史文化的蘊涵。

原住民的生活器物呈現了族群接觸與互動的影響，也反映了山區原住民應對社會環境改變的文化重組策略；原漢接觸的歷史文物，如界碑、功牌、餉票等，則例證了「邊區」原漢社會關係歷史性變遷所產生的新族群互動形式。

▲展覽透過臺博館藏文物資料的整合展示，呈現邊區社會的發展，傳遞博物館文物典藏、展示推廣，對深耕臺灣文化歷史的意義。（圖／國立臺灣博物館）



展覽透過臺博館藏文物資料的整合展示，呈現邊區社會的發展，傳遞博物館文物典藏及展示推廣對深耕臺灣文化歷史的意義，也彰顯國家重要文化資產所具有的社會文化教育意涵。特展即日起至10月4日於臺博館本館一樓西展間展出，開放時間為週二至週日上午9時30分至下午5時。