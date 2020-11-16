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陸iPhone 12 Pro賣爆！蘋果店員嘆「100顧客98是黃牛」：搶得過嗎？

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▲iPhone開賣，現場排隊人潮。（圖／翻攝自每日經濟新聞，下同）

▲iPhone 12及iPhone 12 Pro開賣當天，大批人潮早起排隊。（圖／翻攝自每日經濟新聞，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

蘋果推出iPhone 12系列後在大陸再度掀起旋風，由於官方供貨有限，iPhone12 Pro系列目前依然難以買到，顧客只能透過官網預約，之後再到店購買。但有店員透露，普通顧客根本難以取號，「100個顧客裡可能只有2個顧客是正常購買的，別的都是黃牛，你搶得過人家嗎？」

iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max13日正式發售。《中國經營報》發現，由於官方供貨有限，iPhone12 Pro系列目前依然難以買到，甚至有部分經銷商趁機將AppleCare+保養服務捆綁銷售。

▲iPhone開賣，現場排隊人潮。（圖／翻攝自每日經濟新聞，下同）

▲iPhone 12在大陸買氣夯。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

廣州天環廣場Apple Store表示，店內沒有iPhone 12 Pro現貨，顧客只能透過蘋果官網預約後到店購買，一般每天早上6時會開放領取當天預約籌號，「能否預約成功還得看手速。」

不過店員透露，普通顧客根本難以取得籌號，「根本約不到，100個顧客裡可能只有2個顧客是正常購買的，別的都是黃牛，你搶得過人家嗎？人家每天早上凌晨6點00分01秒就已經下單了，人家直接拿軟體搶，你搶得過嗎？」

業內人士則表示，iPhone 12 Pro剛發售時黃牛加價1500至2000元人民幣出售，甚至出現 「一機難求」的狀態，如今雖有所改觀，但仍加價嚴重，而這一情形主要與官方供貨有限有關。

報導引述消息稱，iPhone電源晶片面臨缺貨，因此蘋果需將iPad中的零件重新分配給iPhone 12 Pro。目前，蘋果未就事件回應，但有半導體產業人士指，電源晶片市場供不應求的確會令iPhone產品面臨配件缺貨情況，兩者有連動關係。

另外，也有分析認為，蘋果剛開始提高產量，iPhone 12供應面臨問題很正常，且難以預測供應限制的持續時間。

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