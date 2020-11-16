MacBook 新系統「macOS Big Sur」更新崩潰了！　舊機用戶先緩緩

▲Macbook 新版本系統在許多舊款型號上出現安裝問題。（圖／取自pixabay）



記者謝仁傑／綜合報導

Mac 的新版本系統 macOS Big Sur 近期已正式向所有 Mac 用戶推出，支援的最舊機型追溯至 2013 年推出的MacBook Pro 和 MacBook Air 系列。不過國外已有許多用戶反映，舊款的 MacBook 在升級至新版本的過程中，遭遇許多問題。

據科技外媒《MacRumors》報導，國外已有 Mac 用戶紛紛於蘋果官方論壇及各大 Mac 論壇貼文，表示舊款的 MacBook Pro 在升級到新版系統的過程中，電腦竟出現卡住、且出現靜態黑螢幕的狀況。

目前看來，似乎有絕大多數遇到這些問題的用戶是使用 2013 年和 2014 年的 13 吋 MacBook Pro，還不清楚有多少用戶受到影響，但值得注意的是，傳出問題的這些機型都是 ‌macOS Big Sur 所支援的最舊型號。

有用戶表示，Apple 的技術支援人員告訴他們正在針對 MacBook Pro 進行維修，此問題已升級至蘋果的工程團隊，而在導致此問題的原因尚不明確，以及等待 Apple 發布修復程序之前，使用較舊機型的 Mac 用戶不建議馬上升級至macOS Big Sur。

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