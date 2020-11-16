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iPhone 12 mini 撐不了 3 小？　新機系列續航力測試全出爐

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▲iPhone 12。（圖／視覺中國CFP）

▲iPhone 12 系列新機使用測試中，顯示 iPhone 12 的電池續航力相當不足。（圖／視覺中國CFP）

記者謝仁傑／綜合報導

iPhone 12 系列上市後雖引發搶購潮，至今仍然一機難求，不過最大的缺點仍是電池容量較上一代相比沒有提升。在全系列四款新機都上市之後，各外媒針對新機進行的實測解果也紛紛出爐，最新的結果顯示，iPhone 12 mini 是「最不耐玩」的一款手機。

科技外媒《PhoneArena》對近期各廠牌的新機進行電量測試，測試機型包含 iPhone 12 系列、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone SE、Galaxy S20、Galaxy S20 FE、Galaxy Z Flip、Google Pixel 5，進行測試的項目包含瀏覽網頁、觀看影片和運行 3D 遊戲。

出人意料的是，iPhone 12 系列竟在遊戲方面遠遠落後其他測試機型，甚至落後給今年四月推出的中階機 iPhone SE。

▲▼ 。（圖／截自《PhoneArena》）

▲。（圖／取自《PhoneArena》）

▲外媒針對「瀏覽網頁」進行電力續航測試。（圖／截自《PhoneArena》）

在瀏覽器續航測試中，iPhone 12 系列的表現尚可，iPhone 12 有 12 小時 33 分鐘的續航力、iPhone 12 Pro 有 12 小時 35 分鐘的續航力、iPhone 12 mini 也有近 11 小時的續航力。

這個測試項目上，由 Google Pixel 5 達 12 小時 40 分鐘的續航力小勝。值得注意的是，這項測試結果中並沒有說明是在運行 4G 還是 5G 的情況下執行，理論上來說測試起跑點應同為 4G，因此若以 5G 執行測試，iPhone 12 系列的續航力可能還要再打折扣。

▲▼ 。（圖／截自《PhoneArena》）

▲。（圖／取自《PhoneArena》）

▲外媒針對「觀看YouTube影片」進行電力續航測試。（圖／截自《PhoneArena》）

在觀看 YouTube 影片測試中，三星的 S20 擁有最佳的續航力，可持續 10 小時 20 分鐘，而 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 則分別為 6 小時 38 分鐘和 5 小時 10 分鐘，mini 甚至僅勝過今年的 iPhone SE。

同樣的，這項測試結果中也並沒有說明是在運行 4G 還是 5G 的情況下執行，不過到目前為止，就 iPhone 12 系列沒有提升電池容量而言，都還在預期之內。

▲▼ 。（圖／截自《PhoneArena》）

▲。（圖／取自《PhoneArena》）

▲外媒針對「運行3D遊戲」進行電力續航測試。（圖／截自《PhoneArena》）

較出人意料之外的是，在運行 3D 遊戲的測試中，外媒針對《Call of Duty Mobile》和《Minecraft》兩款遊戲進行測試，iPhone 12 系列相較於其他測試機型明顯有嚴重落後。

12 與 12 Pro 由於配備同樣大小的電池，皆僅能運行 3 小時 1 分鐘，而 12 mini 甚至不到 2.5 小時，相比 iPhone 11 的 7 小時 37 分鐘和 iPhone 11 Pro 的 6 小時 38 分鐘都嚴重落後了 50％ 以上，而三星的 S20 和 Z Flip 則分別有 7 小時 43分鐘和 7 小時 46 分鐘，S20 FE 以高達 8 小時 29 分鐘的續航力，拔得此項目的頭籌。

最令人意外的是，iPhone 12 mini 竟較今年 4 月推出 iPhone SE 還要「短命」50％，iPhone SE 在遊戲測試上有將近 5 小時的續航力，顯然 iPhone 12 系列並不是一款適合拿來玩手遊的手機，這不免令一大票果粉感到相當失望。

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