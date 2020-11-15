狂賀！全國環境知識競賽　花蓮代表隊奪得雙料冠軍

▲花蓮縣代表隊挺進高雄科技大學，參加全國環境知識競賽全國總決賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全國環境知識競賽，花蓮歷經緊張、刺激的縣內初賽，二十名環保精銳自四百多位參賽者中脫穎而出，挺進高雄科技大學挑戰全國總決賽，花蓮縣代表選手於賽前仍不斷自我精進汲取環保新知，成績不負眾望，一舉拿下社會組及高中職組第一名佳績，替花蓮縣取得「環保知識王」之最高榮譽。

今年全國決賽各縣市皆派出縣內翹楚，花蓮縣代表除有經驗豐富的沙場老將之外，也有首度參賽就以新人之姿擊敗眾多參賽者的選手，共同組成黃金陣容。富有經驗的參賽者擔任領頭羊，將全國賽所需留意的部分，一一傳授予首次參加全國賽的選手，培植心理戰力，並凝聚為本縣奮戰的向心力。

▲榮獲高中職組第一名的花蓮代表隊選手黃鈺婷，一路過關斬將取得桂冠。



今年榮獲高中職組第一名的選手黃鈺婷，自國小求學時期就對環境知識競賽有著濃厚興趣，今年代表花蓮女中首度晉級全國賽即展現不俗實力，一路過關斬將取得桂冠；另一位社會組第一名得獎者林春梅女士，現任北濱國小教師，平日不僅增強自我環境知識，更將環境教育推廣至莘莘學子，足為表率。

▲社會組第一名得獎者林春梅老師，不僅增進自我環境知識，更將環境教育推廣至莘莘學子。

現今環境無論是氣候異常、生態遭受破壞，抑或是疫情嚴峻，身為地球村的一份子，都應該不斷精進環保知識，共同找尋人類與地球和諧共處及相互依存的方式。「永續生存、資源再生」已成為全球共同關注的議題。

環保署透過辦理環境知識競賽，期許每一位民眾落實環保知識知行合一，無論是日常生活中購買物品攜帶購物袋─「減塑」，或是隨手關閉不需使用的電源─「節能」，不經意的一個小舉動都可以讓整個生態環境有更好的未來。

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