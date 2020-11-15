外套「只蓋2點」渾圓外露！她穿黑色小內內吃辣泡麵　視角超邪惡

▲女子穿得超清涼吃泡麵。（圖／翻攝自YouTube／Realgraphic）

記者黃心瑀／綜合報導

只是煮一包泡麵吃竟然能吸引26萬人次觀看！韓網上近日一支「吃放」影片引起熱烈討論，影片中的女子拿出一包辣泡麵煮完後裝盤，並且用筷子開始在鏡頭前吃麵，不過大家的注意力似乎都被她的服裝給吸走，因為她僅僅穿著一件針織外套跟黑色小內褲，布料僅能遮住重點部位，作風十分的豪放。

YouTube頻道「Realgraphic」6日時上傳了這支影片，短短幾天的時間已經吸引了不少人觀看，影片中可以看到女子穿著超級清涼，針織衫的布料僅堪遮住胸前兩點，渾圓胸型外露無遺；而外套的長度也剛剛好只能遮住屁股，動作只要稍微大一點，就很容易走光。

女子在影片中又是切蔥、打蛋的，沒多久之後一碗熱騰騰的辣泡麵完成，她拿出筷子開始進行吃放，隨著動作的改變，她身上的衣服也跟著移位，好身材若隱若現讓人不禁為她捏一把冷汗。而影片最後女子更大膽的背對鏡頭，將整件針織外套脫下，引起網友爆炸性的反應。

影片一出即獲得不少的迴響，有些網友認為「吃拉麵也可以那麼性感，真是不可思議」，不過也有人提出反對意見，認為這樣做法太過露骨「影片性商品化是問題啊」，還有人不小心歪樓表示「那個蔥…太乾了」。

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