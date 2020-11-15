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RCEP完成簽署　陸商務部：為「雙循環」提供有效支撐

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▲▼RCEP、李克強、東協十國、2020、簽署。（圖／翻攝新華社）

▲15國代表透過視訊完成RCEP簽署。（圖／翻攝新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

全球最大自貿協定「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP，Regional Comprehensive Economic Partnership）15日正式簽署。對此，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，RCEP將有助於擴大中國出口市場空間，滿足國內進口消費需要，加強區域產業鏈供應鏈，有利於穩外貿、穩外資，為形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局提供有效支撐。

王受文指出，總體來看，RCEP不僅是目前全球最大的自貿協定，而且是一個全面、現代、高質量和互惠的自貿協定，貨物貿易零關稅產品數整體上超過90%，服務貿易和投資開放水平顯著高於原有的「10+1」自貿協定，同時，RCEP新增了中日、日韓兩對重要國家間的自貿關係，使區域內自由貿易程度顯著提升。

▼大陸商務部副部長王受文。（圖／CFP）

▲▼中國商務部副部長王受文舉行新聞發佈會。（圖／CFP）

王受文提到，RCEP將助力中國加快形成新發展格局，成員均是中國重要的經貿夥伴，在今年1至9月間，中國與其他RCEP成員貿易總額達10550億美元，約占對外貿易總額的三分之一。

王受文表示，特別是，通過RCEP新建立了中日自貿關係，中國與自貿夥伴的貿易占全部貿易覆蓋率將由目前的27%提升到35%，有助於擴大中國出口市場空間，滿足國內進口消費需要，加強區域產業鏈供應鏈，有利於穩外貿、穩外資，為形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局提供有效支撐。

對於RCEP的生效時程，王受文提到，根據RCEP的規定，協定生效需15個成員中至少9個成員批准，其中要至少包括6個東盟成員國和中國、日本、韓國、澳大利亞和新西蘭中至少3個國家。

王受文指出，現在協定已經簽署，接下來RCEP各成員將各自履行國內法律審批程序，努力推動協定早日生效實施，「領導人已責成各位部長加快國內批准程序，中方也將與各方共同努力，爭取讓RCEP協定儘早惠及本地區企業和人民。」

▼大陸國務院總理李克強透過視訊參加RCEP簽署。（圖／翻攝新華社）

▲▼RCEP、李克強、東協十國、2020、簽署。（圖／翻攝新華社）

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