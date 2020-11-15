醬料餐盤神還原「鬼滅之刃」！　網跪：被餐廳耽誤的畫家



▲老闆以超強畫工在盤子上繪出「鬼滅之刃」的人物。（圖／翻攝自薺元小館粉專）



實習記者陳妙津／綜合報導

外出用餐幫朋友或家人慶生時，常會有人點選店家的「餐盤寫字」服務，給壽星驚喜。開業15年的中餐廳「薺元小館」近日便在粉專PO出餐盤彩繪作品，在白色餐盤上，以醬料呈現出最近超夯「鬼滅之刃」中的炭治郎與杏壽郎兩角，神級畫工讓看到網友紛紛表示讚嘆，直呼根本是「被餐廳耽誤的插畫家」，還有不少人揪團準備朝聖一番。

「薺元小館」最初從10張板凳起家，慢慢發展坐大，在2005年開始在捷運小巨蛋對面開業，主打薺菜料理及江浙美食，吸引不少老饕搶訂，除了包廂聚餐外，也提供外帶年菜等服務，店內的揚州獅子頭、蔥燒鯽魚、油燜桂筍、薺菜燴筍、燒麩燒肉、東坡肉、醃篤鮮等菜品都廣受好評。

近日餐廳粉專宣布帶來客製化特殊盤飾彩繪服務，凡點桌菜包廂金額$8000元以上，可以在粉專私訊跟老闆說想指定畫的內容，並PO出一張彩繪餐盤照分享。只見白色餐盤上，老闆以醬料畫出「鬼滅之刃」的炭治郎與杏壽郎被熊熊烈火包圍的畫面，幾乎100%完美復刻，還興奮附文表示，「最近看了鬼滅之刃無限列車的電影版！ 真的做得太棒了，煉獄大哥太帥了！」」

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原來接手餐廳的第二代老闆程家堯過去曾就讀藝術相關科系，也是鬼滅迷，才選了這個題材來挑戰。超高畫作還原度吸引許多網友朝聖，並留言直呼，「被餐廳耽誤的插畫家」、「被廚房耽誤的畫家，Jump欠你一個公道」、「想看製作過程」、「煉炭一生推」、「我只想好好吃個飯⋯無法下筷」、「這太強了吧」。