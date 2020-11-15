搞丟33張日治老照片…雄女校長5點聲明道歉！研究生打臉：都我提的

▲黃彥傑將33張日治時期的珍貴老照片原件借予雄女掃描，但校方拖了一年未歸還，還稱「不見了」。（圖／翻攝自黃彥傑臉書）

記者莊智勝／高雄報導

台師大台史所研究生黃彥傑控訴，去年將33張珍藏的日治時期雄女老照片以每張100元價格借予校方掃描，不料校方卻遲遲未歸還，拖了一年後竟稱「不見了」，氣得黃彥傑PO文要求雄女將照片完璧歸趙，否則絕對提告。今（15日）凌晨0時許，雄女也在官網道歉，並發布5點聲明；但仍遭到黃彥傑一一駁斥，「如果我不提，這些鬆散的螺絲釘是不是會繼續鬆下去？」

黃彥傑表示，去年7月以1萬5000元價格購入了一組、共33張高雄女中日治時期生活照片原件，內容包括雄女學生在泳池畔上課、大掃除合影等，是相當珍貴的史料。去年10月底，黃彥傑透過介紹與雄女校史室聯繫，以每張100元的價格出借予校方，約定掃描後歸還，並與校方簽署「電子授權檔」，言明掃描檔案可永久使用，不料照片借出已逾1年，雄女校方至今仍未歸還。

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去年10月當下，黃彥傑就曾追問雄女，要求歸還照片，但校方卻稱「忘了照片收到哪」，還表示找到以後即會寄快遞歸還，但一晃眼1年過去了，黃彥傑至今仍未收到照片，上個月再次聯繫校方，對方才坦承「照片不見了」，並詢問當時購買價格，欲私下談賠償了事。

令黃彥傑不滿的是，校方第一時間給的理由是，「當時有外賓來訪，因此將照片原件展示予對方，可能因此不見了」；黃彥傑認為，當時只答應提供掃描，但校方卻草率地向外賓展示，還稱可能因此弄丟，顯見雄女並未重視該批照片的歷史意義；況且，如若真是向外賓展示時弄丟照片，能進入學校校長室、或貴賓室的人應該不多，追查起來也不困難，但雄女拖了整整一年卻毫無作為，黃彥傑因此於13日將整起事件公開，並要求雄女在下周三（18日）前找回照片原件「完璧歸趙」，若逾時未歸，將依法提告對方侵占。

對此，雄女官網15日凌晨0時許以「高雄女中照片案」為題發布5點聲明：

一、 本校對於黃彥傑先生提供掃描的老照片原稿延遲歸還與未妥適保存原件之作為，在此，本人謹代表學校鄭重向黃先生道歉。

二、 另學校同仁在與黃先生連繫過程與說明時，未充分顧及黃先生對於歷史文物的使命，卻僅以一般交易方式看待文物之不當態度亦鄭重道歉。

三、 本校申明，絕無侵占老照片之情事，11月16日（一）將會再進行全校校內地毯式完整尋找，並正式報警處理，盡力尋找原物件。

四、 本校將組成調查小組，並邀請教育局督學監督過程，調查釐清事情始末，若查有行政疏失則依規定辦理後續處置。

五、 本校會針對現有捐贈或借用文物之校內建檔與保存機制先行檢視，並聘請專家協助對校內文物保存制定SOP機制。

再次感謝社會大眾關心和指導，在此次事件後，本人與學校同仁亦將以更謹慎的態度來處理後續。

▲雄女網站凌晨發出道歉聲明，但遭黃彥傑一一打臉。（圖／翻攝高雄女中網站）

該篇聲明文末還署名校長林香吟。但黃彥傑仍無法接受，於臉書PO文針對5點聲明一一打臉，表示從周五（13日）到現在隔了這麼久，雄女官網才終於發出聲明稿，且內容「幾乎都是我提起的，想一想就加了嘛！那原本如果我不提，這些鬆散的螺絲釘是不是一年、兩年、三年、一直都會繼續鬆下去啊？東西不見，以為會自己出現？不就是校長說的？」

針對聲明，黃彥傑駁斥，「第一點，道歉應該是星期五就立刻追加聲明稿吧？第二點，確實啊，我從來對人、對校都沒想以一般交易看待，是你們不懂我，所以今天鬧這麼大也是剛好而已。第三點，報警這部分是我跟雄女提，你們才『突然想到』的，有夠好笑。第四點，調查小組這也是我提的。第五點，也是我提的，這方面我過幾日會有更完整想法，到時候會在網路上公開！」