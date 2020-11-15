高雄2男50公尺內撿「2萬現金」等嘸失主　警3小時內找到人

記者黃子倩／高雄報導

高雄2民眾11日上午10點多在大寮區的信義路，分別撿到8千還有1萬2千元的紙鈔，但現場遍尋不到失主，於是將錢送到警局，警方調閱監視器後，發現沿途掉錢的人是一名82歲的老婦人，在3個小時內，隨即找到老婦人的住處，將錢歸還，這筆本來要拿去繳稅的老人年金失而復得，讓老婦人一家十分欣喜。

▲看到老婦人沿途掉落的紙鈔，好心的民眾拾獲交到派出所。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據當時處理案件的員警徐肇亨的說法，第一筆8千元的現金，是一個在市場擺攤的老闆，收攤回家時沿撿到的，而第二筆1萬2千元的現金，則由一名50多歲住在附近的男子拾獲，兩人撿到錢的地點相隔不到50公尺，因為找不到失主，不約而同將紙鈔送到警局。

▲老婦人與女兒接獲員警通知，開心地前往警局將現金取回。（圖／記者黃子倩翻攝）

由於金額不小，員警擔心失主焦急萬分，趕緊調閱監視器，發現老婦人掉錢之前，有進入信義路的市場購物，拿著監視器畫面到市場內詢問，剛好問到一攤肉商和老婦人熟識，因此3小時內，找到這筆2萬元現金的失主。

警方上門時，老婦人與她的女兒正準備外出尋找丟失的現金並打算報警，沒想到警方先找到她們，讓老婦人準備用來繳稅的老人年金物歸原主，老婦人除了向員警道謝外，事後也向拾金不昧的攤商老闆頻頻道謝。

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