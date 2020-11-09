不敵癌魔！花蓮縣議員王燕美病逝…享壽65歲　議會默哀悼念

▲花蓮縣議員王燕美罹癌，於7日病逝。（圖／翻攝王燕美臉書）

文／中央社

（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）無黨籍花蓮縣議員王燕美7日晚間病逝，花蓮縣議會目前正在召開定期大會，王燕美原訂11日進行總質詢但已徒留遺憾。議會今天開議前，由議長張峻帶領全員默哀1分鐘哀悼。

王燕美在今年罹患癌症，且開始住進醫院治療，期間因為化療，大把掉頭髮，她索性剃光頭髮，今年7月還在臉書（Facebook）貼文「朋友們安心、放心，燕美會堅持到最後」花蓮縣議會7月召開臨時會審查預算，王燕美仍拖著病體出席。

7日晚間王燕美不敵病魔病逝，享壽65歲；她曾任第15屆玉里鎮民代表、17屆玉里鎮代表會副主席，之後選上14屆花蓮縣議員，並連任16至18屆連續3屆議員。她因詐領助理費等案於2017年入獄，但2018年出獄仍連任第18屆花蓮縣議員。

王燕美在花蓮南區扎根深入，沒有政黨奧援仍獲得選民支持，她成立財團法人王燕美基金會關心玉里鎮古蹟「玉里神社」；為玉里老人會爭取補助，開辦老人食堂；關心農民權益不遺餘力，是本屆縣議會農業小組召集人，日前才因身體因素辭去召集人。

王燕美的臉書貼文停留在10月30日，文中指出「原計劃今天回玉里的，無奈中途又出狀況，缺血輸血、缺白血球打白血球，樓層愈住愈高，老天啊！可別在此就叫我給摔了。」

根據地方制度法第81條規定，縣議員去職或死亡，缺額達總名額3/10以上，或同一選舉區缺額達1/2以上時，均應補選。但王燕美所遺任期不足2年，且缺額未達1/2時，不再補選。