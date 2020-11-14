15國明簽署RCEP孤立台灣　藍委：蔡英文政府想好對策了嗎？

▲RCEP經濟區位置圖中，台灣位處中心。（圖／取自維基百科）



實習記者陳妙津／綜合報導

「區域全面經濟夥伴關係」(RCEP) 將在明（15）日簽署，會員國除東協10國外，還有中、日、韓、紐、澳等5國加入，同時為去年退出談判的印度保留日後加入位置，未來除互降關稅外，也將加深區域區域關係合作，不過在地理位置上位處RCEP經濟區中心的台灣並未加入，也讓藍委鄭麗文呼籲，政府應為台灣出口想好對策。

被外界認為由中國大陸主導的RCEP歷經8年磋商後將簽署，會員國涵蓋全球29%經濟產值，未來將成全球最大規模貿易協議，目前尚未公布細部內容，但預料將調降關稅壁壘，在貨貿、食安、人員移動、電商等領域有開放規定，進一步整合亞太市場。

RCEP即將完成簽署，台灣呢？ 「區域全面經濟夥伴協定」RCEP，預計將於這週末11/15簽署。 RCEP小知識 RCEP參與國； 東南亞國協10國（印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、汶萊、越南、寮國、緬甸、柬埔寨）、日本、中國... 由鄭麗文發佈於 2020年11月13日 星期五

從世界地圖來看，台灣恰巧位於RCEP經濟區中心位置，但卻未加入RCEP。國民黨立委鄭麗文則指出，台灣去年出口貿易國家前十名中，有6名是RCEP成員國，佔我國出口額5成，面對貿易區域化，又受亞洲國家產品同質化的影響，未來台灣關稅較高的農產品、機械、石化產品、紡織原料等恐怕失去競爭力，直問「RCEP即將成型，蔡英文政府想好對策了嗎？」

而RCEP成員國除了經濟整合外，因疫情趨緩，也開始逐漸出現商務泡泡，如新加坡已全面開放遊客從澳洲及中國大陸入境，澳洲則全面開放紐西蘭入境，未來預計也將出現更多旅遊泡泡。