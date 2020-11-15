簽署全球自貿協定RCEP！文在寅籲「抗擊保護主義」：迎向共生合作

▲東協10+3領導人峰會14日以視訊方式舉行，今將簽署RCEP協定。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓今（15）日將與中國大陸、日本、澳洲、紐西蘭以及東協10國簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），其經濟規模涵蓋全球3分之1、高達23億的人口，預估將成為全球最大自由貿易協議，總統文在寅於昨（14）日東協+3峰會上表示，簽署RCEP將能迎擊經貿保護主義，邁向共生與合作的道路。

根據韓媒《朝鮮日報》，文在寅14日在青瓦台以視訊方式參與東協+3領導人會議，中方代表為總理李克強、日方代表則為首相菅義偉。他表示，全球經濟受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響而委靡不振，唯有透過自由貿易與多邊主義，才能增加投資力道、活絡區域內產業供應鏈。

文在寅與李克強、菅義偉在會議中通過《10+3領導人關於加強經濟金融韌性合作、應對新挑戰之聲明》。

▲文在寅表示，簽署RCEP將能對抗保護主義。（圖／達志影像）

他強調，期盼能以此聲明為契機，擴大必要人力之交流規模，並予以制度化，「南韓已開始與數個國家開拓企業人士入境快捷通道，期待日後能擴大營運規模，提升利用人次。南韓身為韓中日3國合作國的一員，未來將持續扮演關鍵角色，強化3國與東協的合作。」

文在寅最後致詞時表示，感謝各方持續支持推動韓半島（朝鮮半島）無核化與永久和平。

美國曾於2010年主導《跨太平洋夥伴全面進步協定》（TPP），中國為了能在泛太平洋地區取得勢力均衡，遂於2012年開始構思以中國為首的貿易體系與秩序，成為RCEP的開端；雖然川普2017年退出TPP，不過分析指出拜登就任後有意重返TPP。報導指出，儘管紐、澳兩國TPP與RCEP皆有參與，不過南韓卻獨漏TPP。

▲報導指，南韓即將簽署RCEP，卻未加入美國主導的TPP（圖／達志影像）

據悉，即將簽署RCEP的中日韓、東協十國（汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南）、紐、澳的全球國內生產總值（GDP）合計為25兆美元，涵蓋全球貿易額3成，簽署協定的成員國能減免9成貨品進口關稅，並開放服務業與鬆綁專業人士進出。

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