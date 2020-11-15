買點數換iPhone12工程師一晚匯7萬5　自嘲像社會新聞主角...中招了

▲一名工程師為討老婆歡心欲網購I Phone12卻遭詐7萬5千元，刑事局特提出呼籲。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新竹縣一工程師（37歲）逛臉書時看到朋友貼文，熟人開通訊行促銷全新iPhone 12 Pro手機，僅須要價2萬5千元，工程師根據廣告聯絡通訊行，打算給坐月子的妻子1個驚喜，對方指示要他到超商購買2萬5千元遊戲點數後，「通訊行」業者表示還剩最後1支，一起買可加贈藍芽耳機。工程師不疑有他，加購第2支手機，但對方收款後卻表示超商電腦錯誤無法入帳，要求工程師須在促銷截止前重買點數。

▲一名工程師為討老婆歡心欲網購I Phone12卻遭詐7萬5千元。（圖／記者張君豪翻攝）

業者強調，等到超商系統修復，後退還多餘款項，工程師不疑有他，第3度前往超商購買2萬5千元遊戲點數，期間工程師還傳訊給自我調侃，說自己一晚花7萬5千元購買遊戲點數，簡直就像社會新聞主角！

▲一名工程師為討老婆歡心欲網購I Phone12卻遭詐7萬5千元。（圖／記者張君豪翻攝）

未料被害人一語成讖，對方收款後便將LINE封鎖，工程師找朋友詢問才發現對方臉書被盜用，所謂的促銷活動全是詐騙集團所為，工程師因此損失7萬5千元。

刑事局指出，這類詐騙案件，歹徒常利用民眾對親友信任感，隨機盜用臉書帳號張貼詐騙訊息，謊稱「朋友的通訊行新開幕，熱門旗艦手機限量特惠，詳情請加LINE：XXXX」。

民眾誤認LINE聯絡對象為「通訊行店員」加上低於行情1～2萬元的價格吸引導致誤判，因而常遭詐財得逞。警方呼籲，民眾上網購物時，如果遇到賣家僅透過通訊軟體聯絡、未提供實體聯絡電話、地址、商品價格遠低於市價等情形，都是詐騙高風險，務必多方查證以免被騙造成財損。

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