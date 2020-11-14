強調國徽是根據黨徽！江啟臣：建立亞洲首個民主國家是國民黨榮耀

▲江啟臣9月6日出席國民黨全代會。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委陳明文、王美惠提案修改《政黨法》，規定政黨標章不得與國旗國徽相同或相近，被外界質疑逼迫國民黨更換黨徽。對此，國民黨主席江啟臣14日表示，國民黨是中華民國創建者，國徽是根據黨徽而來，民進黨整天只想著處理政治對手，這就是人民最怨恨的政治惡鬥。

根據立法院《委員提案第25515號》，陳明文、王美惠有鑿於台灣實施民主化已30年，考量單一政黨的政黨黨章與國徽有高度相似，不僅有黨國不分的疑慮，更將嚴重傷害國旗國徽的中立性，因此提議修訂《政黨法》第14條，新增政黨標章不得與國旗國徽相同或相近，違者若限期內未補正或補正仍未符規定，將不予備案。

「作為一個國民黨人最榮耀的就是我們建立了亞洲第一個民主共和國-中華民國。」江啟臣14日下午在臉書指出，從革命到建國、從專制到民主，黨徽創用至今沒有改變，青天白日代表自由與平等，十二道光芒更是代表十二時辰、十二個月，時刻精進奮鬥，與十二地支深厚的中華文化底蘊。

江啟臣表示，民進黨害怕面對中華民國是由國民黨人創建的歷史，在國慶演說時總統蔡英文認定的中華民國只有70年，過去說中華民國應該改國徽，現在又說國民黨應該改黨徽，這些矛盾就是因為民進黨不想完整面對中華民國歷史的原貌。

江啟臣強調，國民黨是中華民國創建者，國徽是根據黨徽而來，民進黨不應該倒因為果，更不應該再被意識型態綁架。2020年是嚴峻的挑戰，面對疫情與經濟，還有民進黨自己要開放萊豬等民生議題，不把民生議題處理好，整天只想著處理政治對手，這就是人民最怨恨的政治惡鬥，奉勸民進黨花點心思執政，做好執政黨的角色。

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