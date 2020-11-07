美選後共機會持續繞台　楊念祖：我軍升空成本是無底洞

▲我戰機掛彈升空反制共機。（圖／翻攝軍聞社影片）

文／中評社

美國大選後，中國大陸軍機繞台次數是否會減少？前國防部長楊念祖6日在座談會上表示，大陸認為台灣是在往台獨方向走，所以共機繞台肯定會持續，且穿越中線不會停止、不會改變，密度還會增加。而台灣空軍每次駕駛戰鬥機升空所費的成本是無底洞，這是令人擔憂的地方。

台灣民眾黨6日在台大校友會館舉辦「台灣新國際關係系列論壇─美國大選後的美中台局勢座談會」。由秘書長謝立功主持，與會學者有淡江大學美洲研究所教授陳一新、中山大學教授廖達琪、東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒，淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授戴萬欽以及前國防部長楊念祖。

民眾黨立委高虹安在會中詢問楊念祖，美國大選結果出爐後，中共軍機繞台的狀況是否會減少，否則今年台灣空軍升空反制所花費的成本已經超過新台幣200億元。

楊念祖說，共機繞台肯定會持續，這花費是無底洞，就他所知，到今年10月空軍的花費現在已經是新台幣300億了，因為大陸認為台獨現在是量變變質變，台灣正往台獨方向走，所以解放軍接近實戰的訓練，包括穿越中線等等的行為不會停止、不會改變，密度還會增加。

▲共機運8遠干機擾台。（圖／國防部）

楊念祖表示，台灣戰鬥機一升空飛到天上，耗油量至少100萬元台幣，且頂多只能飛一個小時，這些都不包括維修保養零件補充等等，而飛機一天飛好幾趟，1000萬元就燒掉了，還可能更多。另外，光F16的輪胎一個就要80萬元，起落8次就要換，這些花費成本都是可以算出來的。

民眾黨立委張其祿則追問，蔡政府對美軍購至今就花了4000多億台幣，遇到陸方這種消耗戰，而我們又一直在買美國的破銅爛鐵，財政撐得起嗎？

楊念祖說，馬英九執政2012年到蔡英文現在，我們加起來將近有快450到500億美金的軍購，數目很龐大，他舉例，2012年他代表馬政府去美國談F16V的升級，本來談好是30多億美金，但美國硬是出價50多億，我們不同意也不行，人家塞給你就是這價錢，買的是政治保險，我們能怎麼辦？

楊念祖強調，我們至今500多億美元的軍購，是分年分期交付的，看期程是多長，不管預算怎麼編，一年頂多只能付10多億美金，還要被加利息，如果付不出來會被美方打槍，而行政院每年能編的就是那麼多預算，所以軍費的部分一定會壓縮到其他預算，也造成預算上的窘困，現在共軍繞台，我們又要多付這麼多成本，這筆帳該怎麼算，是令人擔憂的。

▲共機越過海峽中線已成常態。（圖／國防部）