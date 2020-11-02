「這是爸比希望我做的事...」妻女發文暫道別　藏朱冠甍遺願惹哭網

記者曾筠淇／綜合報導

空軍台東志航基地10月29日清晨發生戰鬥機墜海事故，29歲飛官朱冠甍不幸身亡，留下年邁的母親與妻小。朱妻4月底時，透過FB、IG上做起了韓國童裝代購的生意；在意外發生後，她以女兒的口吻發文表示，目前暫停更新新品，不過，「你們一定要等我回來，因為這是我爸比希望我做的事...很支持我做的事情！」

▲文中感性寫道，「我一定會回來的！」（圖／翻攝自Instagram／onlylittle2020）

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朱冠甍10月29日駕駛F-5E戰機執行飛行任務，怎料才起飛不到2分鐘，疑似因發動機故障，導致墜落意外，雖然朱冠甍跳傘逃生，但被發現時，已經失去呼吸心跳，送醫後不治身亡。

朱冠甍與妻子愛情長跑11年，育有一名才滿周歲的女兒，兩人原本預計今年結婚，受到疫情影響，順延至明（2021）年5月，豈料卻因出任務致使天人永隔。

▲朱冠甍與愛女。（圖／翻攝自朱冠甍臉書）

朱妻在4月底時，受到朱冠甍的鼓勵，透過FB和IG做起韓國童裝代購的生意，寶貝女兒也成了Model之一。朱妻昨（1）日在兩個平台上，以女兒的口吻同步發文表示，她和媽咪最近需要放長假、好好休息一下，很謝謝大家的支持和鼓勵，目前暫停更新新品，不過版上的商品及現貨都還是可以訂購，將由阿姨來做後續處理。

文末也感性寫道，「你們一定要等我回來，因為這是我爸比希望我做的事...很支持我做的事情！所以我一定會回來的！你們一定要等我～一定喔！！打勾勾。」

貼文曝光後，立刻湧入大票網友留言回應，「不管多久都會在這裡等妳們」、「慢慢來，等你們回來」、「加油，最棒的媽媽」、「麻麻保重！好好照顧自己跟孩子，加油」、「大家都會幫妳們加油打氣的」、「加油！學長會守護著」、「豬爸爸會繼續在天上守護著你們的」。