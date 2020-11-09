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殲20機身罕見塗裝首曝光！　「實、空心兩排五星」專家解析含義

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▲▼空軍最新的飛行員招募宣傳片。（圖／翻攝自人民日報）

▲空軍最新的飛行員招募宣傳片。（圖／翻攝自人民日報，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸官媒《人民日報》微信公眾號日前發布，空軍最新的飛行員招募宣傳片。在片尾處，殲-20戰機塗裝紅五星陣列的畫面首次曝光。

《北京青年報》旗下公眾號「政知道」9日指出，在約1分鐘的宣傳片中，解放軍空軍多型先進戰機亮相，包括殲-10改進型、殲16等，但外界最關注的，無疑還屬空軍現役最先進第四代戰機殲-20。

報導稱，在宣傳片結尾處，殲-20座艙下方首次出現實心紅五星、空心紅五星兩排標誌：實心紅五星位列第1排共5枚，空心紅五星位列第2排共3枚。

▲▼空軍最新的飛行員招募宣傳片。（圖／翻攝自人民日報）

資料顯示，類似塗裝其實在解放軍空軍中並非首次出現，緣由要從中國抗美援朝志願軍空軍駕駛員王海說起。

在中國人民革命軍事博物館大廳內，陳列著王海在朝鮮戰場上駕駛的蘇制米格-15殲擊機。銀色機身上標有紅色的「079」編號以及9顆五角星，而這9顆五角星的噴塗方式和上述畫面類似，分為兩行，上面的4顆紅星是實心的，下面的5顆為空心。

「政知道」引述空軍專家楊宇傑在央視節目《講武堂》中的講解指，上面4顆實心的紅星代表擊落敵機4架，5顆空心代表擊傷敵機5架。據悉，這是當時世界空軍通行的一種做法，一方面激勵戰友奮勇殺敵，另一方面威懾戰場上的對手。

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