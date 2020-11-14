台虎航空營又來了！專人幫你「化妝成空姐」　登機穿制服服務旅客

▲機師將於虎航航空體驗營上分享自身訓練經驗。（圖／虎航）

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航於今年暑假推出「航空體驗營」及「模擬機體驗營」，受到熱烈好評，因此將於12月5日至明年1月16日間的每周六再度加開，每人費用分別為2999元、4990元，即起開放銷售。

虎航表示，「模擬機體驗營」將推出不同主題，由機師自身經驗分享如何自訓機師CPL執照，又或是到國外的航空公司就職的經驗談等，虎迷們可依自身興趣選擇喜愛的主題參與。

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▲民眾可實際登機體驗當空服員的感受。（圖／虎航）

台灣虎航也將再加碼推出虎迷們敲碗許久的「空服體驗營」，且「空服體驗營」也將首次移師至臺北松山機場舉辦，體驗內容從基本的妝前保養到彩妝技巧、美髮教學以及客艙組員的美姿美儀課程，為民眾打造最適合的客艙組員形象，更可以換上虎寶虎妞的制服，實際登上飛機體驗客艙組員的工作日常。

虎航指出，將同時特別安排面試主考官，現場傳授考取客艙組員的面試技巧以及考題分析，帶著虎迷們離夢想更進一步。體驗結束後，除了頒發結業證書及贈送精美紀念品外，本次活動中還有專業攝影師全程側拍活動照片並安排拍攝形象證件照，完成課程後即可把精美證件照帶回家。

▲虎航航空體驗營已正式開賣。（圖／虎航）

台灣虎航「航空體驗營」每人費用為新台幣2,999元、「模擬機體驗營」每人費用為新台幣7,990元、「空服體驗營」每人費用為新台幣4,990元，即起已於網上開賣。另外現正規劃寒假檔期的「模擬機體驗營」及「空服體驗營」，提供親子旅客假期好去處。