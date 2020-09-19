虎航體驗營開賣！機師教你怎麼飛　體驗「桃機飛到日韓澳」爽感

▲虎航航空體驗營開賣。（圖／虎航提供）

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航繼7月推出航空體驗營後，再升級推出模擬機體驗營，民眾可在機師陪同下「親自操作A320動態模擬機」，每人費用7990元，遊程今（19）日已開賣，虎航表示，雙十節的其中一個場次已被搶光，其餘日期還有零星名額，民眾可多加把握。

虎航表示，台虎模擬機體驗營安排台虎現役機師，進行專業飛行前講解，並親自帶飛，讓民眾對飛行器先有初步的認識後，再藉由實際在動態模擬機上進行操作，進而對台虎機師平日的飛行工作內容有更完整的了解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

虎航指出，民眾不但可從東京成田、東京羽田、大阪關西、首爾仁川、釜山及澳門等機場中自行決定想飛行的目的地外，還有機會體驗從桃園機場起飛到目的地的過程中，並隨機遇到星空、下雨或下雪等不同的氣候情境，擁有擬真度近乎百分百的飛行感受。

▲虎航航空體驗營開賣，雙十節的場次幾乎銷售一空。（圖／虎航提供）

體驗活動中將安排座談時間，可滿足民眾對於機師這份工作的好奇心，甚或是對未來有志成為機師的民眾提供最中肯的建議。課程結束後，還會頒發結業證書及贈送台虎1:150模型飛機一架，作為參加本體驗課程的紀念品。

台虎模擬機體驗營最低8人成團，並分成兩組各4人進行，每組安排的模擬機體驗時間為1小時，整個體驗營行程約為4小時。目前提供10月10日、10月18日、10月24日、10月31日、11月7日、11月14日、11月21日、11月28日，共計8個場次，每人費用為新台幣7,990元，今(19)日的凌晨00:00已開賣。

虎航表示，雙十節已有一場次賣光，當日剩餘一場可選。其他日期則還有零星名額，需要的民眾可多加把握。