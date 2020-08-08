虎航「航空體驗營」登場！機場跑道巡禮＋免稅店採購⋯航空迷：最讚父親節

▲民眾興奮與虎將合照。（圖／虎航提供）

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航於暑假期間推出「航空體驗營」，首場於今（8）日登場，未來每週六都會舉辦，總計共8場，吸引許多親子旅客參與。身為航空迷的林先生表示，希望藉著體驗營，讓小孩也一起認識航空的魅力。

虎航表示，今早桃園機場第一航廈七號櫃台，由台灣虎航的當家網紅虎將迎接興奮前來參加的民眾，參加者紛紛搶著握手合照。旅客以團進團出的方式，依續體驗地勤及運務同仁工作內容、海關安檢說明、台虎飛機近距離接觸、機務相關知識。

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▲虎航航空體驗營吸引大批民眾參與。（圖／虎航提供）

虎航也安排，讓旅客實際登上台灣虎航A320客艙認識客艙組員的工作內容並享用機上餐，同時也安排機場跑道巡禮，以及機場免稅商店採購等精彩又豐富的滿滿一日體驗行程。

其中一位帶著小朋友完成體驗的林先生表示，「我本身就是一個航空迷，藉由這次參與台虎體驗營的深度導覽介紹，除了對航空業的操作面相有更進一步的認識外，也讓我的小孩有機會認識航空的獨特魅力，今天真的是度過一個充實又具意義的父親節！」

▲虎航航空體驗營有不少小朋友參加。（圖／虎航提供）

「台灣虎航航空體驗營」於暑假期間的每個周六舉辦，陸續還有8月15日、8月22日、8月29日、9月5日、9月12日、9月19日、9月26日，共計7個場次。預計明(9)日中午12:00將針對8月29日、9月12日、9月19日及9月26日的場次再加開少量席次，每人費用為新台幣2,999元，欲購從速。凡於KKday購買本行程者，還可以半價優惠加購桃園捷運一日票。