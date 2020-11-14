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清純女師爆真面目！懷孕哺乳也偷吃　辦公桌「愛的打卡」全校散播

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（圖／翻攝自微博／視角志）

▲清純女老師卻在校大搞婚外情。（圖／CTWANT提供）

 文／CTWANT

為人師表應該做好學生榜樣，卻有女老師出軌男同事，鬧到全校都知道。大陸太原師範學院一名王姓女老師已為人母，卻持續偷吃男同事，且愛巢遍布全校各角落，之後露骨聊天訊息被揭發，身敗名裂。而王女丈夫知道後，氣到精神恍惚，家人擔心他想不開，每天都派人守著他。

綜合陸媒報導，王女與丈夫2011年交往，戀愛7年後結婚，2019年8月產下一子，但沒想到女方竟背著丈夫出軌。武姓老師在明知王姓女師已婚的情況下，還與她保持常達2年多的不正當男女關係；從聊天訊息中可以知道，2人曾在出差、辦公室、寢室、酒店以及汽車內等地方發生性關係，根本就是到處「愛的打卡」。

更離譜的是，王女大肚子期間也曾和武男發生關係，甚至哺乳期間還口服緊急避孕藥，導致母乳停止。事發後引起軒然大波，網友指責，為人師表，根本道德淪喪。對此，校方表示，此事學校教職工都知道，並已有人將此事反映給學校紀檢部門，目前尚無結果。

而王女丈夫知情後相當憤怒，不願多談此事，但證實網傳的全部都是事實。其家人透露，他是在無意間翻看妻子的手機發現異常，仔細查看了聊天記錄，瞬間就五雷轟頂，無法想像嬌小可人、純情的妻子，居然會是這樣的人。

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