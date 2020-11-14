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慧眼看天下／川粉超給力 川普主義將撼動美國政壇？

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新聞節目中心／綜合報導

眾所矚目的2020美國總統大選，在民主黨候選人拜登自行宣佈當選後，選情並沒有隨之明朗，反而因為川普競選團隊在多個搖擺州提起法律訴訟，以及美國官員拒絕交接後，讓拜登前進白宮之路增添了一些阻礙。然而川普的堅持不認輸並不全如外界所看的到表象那樣簡單，其實更多是為了共和黨的團結與利益，在選票與政治地盤的全方位考量下，不得不硬撐起「不認輸」的大旗。《慧眼看天下》第122集，就邀請到美麗島電子報吳子嘉董事長以及國民黨國際事務部副主任何志勇，與主持人黃寶慧一起深度分析選後混亂的美國政局。這次的選舉表面上川普是遭逢拜登重擊，摧毀他連任之路的美夢，但峰迴路轉的是，川普在這次百年難得一見的大選上，居然可以獲得7000萬張以上的選票，奠定了川普在共和黨人心中共主的地位，美麗島電子報吳子嘉董事長更表示，先前還傳出德意志銀行可能會對川普落井下石，收回對其家族的貸款，但轉瞬間，連銀行態度也變了，原因可能就在於共和黨上下一致大團結，要跟川普站在一起的態勢，讓所有想看好戲的人瞬間意識到，川普不是失勢，而是站在浪間上的強者。

▲▼2020美國總統大選,川普。美國總統川普4日在白宮發表演說，對自己前期的選情樂觀。（圖／路透）
▲2020美國總統大選,川普。美國總統川普4日在白宮發表演說，對自己前期的選情樂觀。（圖／路透）

川普會認輸 時間點就在2021年1月6日?
也許川普的非典型政治人物性格，為他招來這次美國媒體不友善的對待，但是川普的生氣與堅持也並非全是無理取鬧，就算川普競選團隊在各搖擺州的法律訴訟不見得會成立或是能讓選情翻盤，但是他突顯的是這次不公平的對待。
就像美國前總統小布希致賀拜登勝選之際，他也表態認為川普有要求重新計票的權利。小布希表示「我們有這麼多伙伴都參加了這次選舉，這是我們民主制度健康的一個積極跡象，同時也提醒世界民主力量的強大。無論你投給誰，都有被算在內。」

所以吳子嘉認為，川普在獲得了共和黨內同志的支持後，其實也不會不懂見好就收的道理，至於川普認輸的時間點，吳子嘉認為是在2021年1月6日。值得關注的是，之前CNN提到的「瘋狂72天」其實應該是修正為「恐怖14天」，因為明年1月6日川普認輸之後，他仍是美國總統，影響世界最大的武器，就是簽署行政命令，屆時只要川普簽下「終止香港聯繫匯率」的行政命令，將會為拜登帶來麻煩。

▲吳子嘉表示川普真正令人擔憂的是明年離任前的「恐怖14天」
▲吳子嘉表示川普真正令人擔憂的是明年離任前的「恐怖14天」

擁高民意支持度 「川普主義」不容小覷!?
雖然美國總統大選的結果在川普的不認輸情況下仍有爭議，不過依照目前的開票結果顯示川普幾乎是與白宮寶座無緣，註定要成為少數幾位只擔任過一屆的美國總統。近期有網友發現，如果使用推特搜尋「loser」，頭一個出現的帳號是川普，雖然推特官方解釋是「演算法問題」，但是這則新聞還是在網路流傳。

但是川普是loser嗎？絕對不是，即使拜登獲得7500萬張選票，是美國史上最高得票的總統當選人，川普也依然是位可敬佩的對手，他到目前為止已經拿下超過7000萬以上的選票，是一個擁有高度民意支持的落選者。所以吳子嘉認為川普寫下了一個傳奇，他向來強調白人至上的「川普主義」，在美國大學教育程度以下的白人大約有六成是川普的支持者，相信在未來的十年或是更長的時間裡，將會深遠的影響整個美國政治的走向。

▼完整節目內容，將會於11月14日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。
慧眼看天下122集顯圖

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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