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免費！新北耶誕城旁：迪士尼風公主絕美秘密場景公開

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

2020新北歡樂耶誕城今晚（13日）開城，除了新北市政府、站前廣場、萬坪公園等主場地外，週邊也有不少店家行號共襄盛舉，擺出美侖美奐的聖誕裝飾，但身為新北住民，口袋裡還是有些外地人不知道的私房景點，今天就透露一個超冷門又美到翻的秘境，而且它正在新北市政府旁邊（笑）。

上次跟朋友相約在板橋遠東百貨（又名舊遠百、小遠百），我們從11樓馬辣附近要下樓，正準備彎到電梯間時，我跟DAHLIA傻了：「這…這什麼地方？」一整片冰雪奇緣的場景映入眼簾，而且是天花板、地板、牆壁、電梯門….四面八方都有，當下想說這美食街太有心了吧，馬辣旁邊就有玫瑰花網美牆，竟然電梯間也有福利。

但那天DAHLIA穿著一般衣服，跟夢幻風格實在太衝突，便想說改天再來11樓拍吧，我們搭電梯下到1樓，一打開電梯又傻了，竟然是滿滿的愛麗絲夢遊仙境元素，根本是愛麗絲狂粉的房間吧！現在就帶大家來看看這邊到底有多誇張～（影片在這：https://youtu.be/K3Sd0BHaAFQ）

1樓：愛麗絲夢遊仙境

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

不只角落，天上地下～～～整個電梯間都是滿滿的愛麗絲，圖片與實體交錯，更凸顯了立體感，看起來不會假假的，還放上一張絨布椅，方便愛麗絲們拍攝。

8樓：小美人魚愛麗兒

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

我最喜歡的愛麗兒來啦！美麗的童話海底世界，被完整複製到遠百8樓，實景超浪漫的～～～但不知道是不是旁邊有湯姆熊的關係，孩子一多就容易鬧事，地上的貝殼都被破壞了！請大家來拍照的時候，一定要秉持公德心，小心維護喔！

11樓：冰雪奇緣（還有玫瑰牆喔！）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

相較於8樓，1樓愛麗絲跟11樓的冰雪造景都比較容易被發現，很多人去11樓餐廳吃飯後，都喜歡到旁邊的玫瑰牆，跟木馬拍照打卡，但冰雪景藏在電梯間，比較容易被大家忽略，其實這景色超厲害的啊，如果穿冰雪的造型來，就更有氣勢了！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

2020新北歡樂耶誕城的活動日期，從2020年11月13日起，到2021年1月3日止，在這邊真的要提醒大家，我們該與孩子一起保護這些佈景跟裝置，教導他們不要去扯、去拉、去破壞，除了拍出美美的照片以外，也要發揮公德心，並且盡量加快動作，避免佔去太多時間，造成主辦方、店家、後面排隊人群的困擾喔。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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