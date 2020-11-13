街頭洩憤片！摩鐵大吵前女友搭小黃閃人　桃園火爆男駕車3度追撞

▲桃園市宮姓男子去年1月在楊梅區某摩鐵與前女友爭吵，女友負氣搭小黃離開，宮男竟開車連續衝撞小黃，員警處理時宮男還以三字經侮辱。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市宮姓男子去年1月間與郭姓前女友在楊梅區某摩鐵爭吵，郭女遂搭小黃負氣離去，宮男開車自後追趕，趁停等紅綠燈時連續3次衝撞小黃，造成保險桿與行李箱等處毀損不堪使用，員警處理時，宮男對4名員警以「馬的，X他的…」等語侮辱，遭員警逮捕送辦；桃檢13日偵結依毀損、侮辱公署等罪嫌提起公訴。

檢警調查，29歲的宮姓男子去年1月21日凌晨3時許與郭女在楊梅區某摩鐵發生爭吵，郭女後來請櫃台幫忙叫小黃，並搭乘小黃離去，宮男見狀立即開車追趕，在楊梅區中山北路、萬大路口趁等紅綠燈時衝撞小黃，小黃楊姓駕駛下車查看，後來宮男又連續2次追撞，因此打電話報警處理。

楊梅警分局草湳派出所林姓、程姓、徐姓與鄧姓員警4人到場處理時，宮男竟以「馬的、X他的」等語連續侮辱4名執勤員警，被員警逮捕移送桃檢偵辦。

宮男偵訊時坦承侮辱員警，但否認有毀損罪嫌，辯稱當天下大雨，來不急煞車才撞上小黃，第2次與第3次則因緊張誤踩油門撞上；楊姓小黃駕駛則稱，當天是接送女性乘客，女乘客說前男友是「恐怖情人」，要他開快一點到派出所報案，但宮男卻故意連續衝撞3次；郭女則證稱，宮男是她前男友，當天在摩鐵發生爭吵後就請櫃檯叫小黃離去，但宮男卻趁小黃在等紅綠燈時，連續衝撞3次，且力道蠻大的，覺得宮男是故意的。

桃檢認為，宮男對員警涉及公然侮辱均坦承犯行，涉及毀損罪部分因該車不是宮男所有，不聲請沒收，由於宮男在5年內再犯屬累犯，建請法院加重其刑，偵結依侮辱公署、毀損等罪嫌提起公訴。

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