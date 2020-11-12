台南市運輸走廊壅塞改善計畫　獲頒2020年智慧運輸應用獎

▲台南市長黃偉哲指示交通局應運用先進AI科技，辦理「2019年台南市運輸走廊壅塞改善計畫」，計畫成果榮獲中華智慧運輸協會ITS Taiwan「2020年智慧運輸應用獎」肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南假日遊客人數持續成長，黃偉哲市長指示交通局應運用先進AI科技，加強智慧交通管理能力，改善假日壅塞問題，交通局爭取交通部補助2年期計畫2635萬元，針對中西區、麻豆區易壅塞路網辦「2019年台南市運輸走廊壅塞改善計畫」，計畫成果榮獲中華智慧運輸協會ITS Taiwan「2020年智慧運輸應用獎」肯定。

交通局局長王銘德表示，運輸走廊壅塞改善計畫於6處指標路口設置22組高解析度鏡頭，並充分利用AI人工智慧特長，不僅即時影像辨識大型車、小型車、機車與行人，進而追蹤車輛軌跡以分析轉向行為，使智慧交通中心可確實掌握路況與壅塞情形，系統並自動為壅塞路段增加綠燈秒數，以紓解主要幹道塞車狀況。



交通局長王銘德指出，2019年度計畫範圍包含市區及溪北兩個場域，市區為府前路以南、金華路以東、健康路以北與大同路以西之間觀光客必經的主要路段，改善府前路、健康路及西門路等幹道塞車問題；溪北為麻豆圓環五叉路口，依不同來向車流塞車情形動態分配綠燈秒數，經2020年實證統計在春節、清明、端午及中秋等連假期間平均旅行時間較前一年度改善11％至15％，確實有效改善假日壅塞情形。



交通局長王銘德表示，2020年度延續計畫將於市區路網擴大一倍，範圍向北延伸至府前路與成功路間主要道路，預期將可進一步改善市區壅塞情形，讓市民或遊客都有行得安全、舒適、順暢、便捷的交通環境。交通局表示將持續爭取經費擴大改善區域範圍。

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