好消息！　國際瀕危鳥種諾氏鷸再度抵達台南將軍濕地

▲來自屏東的陳姓鳥友及1名郭姓鳥友，在將軍濕地記錄到諾氏鷸回來了。（圖／鳥友提供，下同）

記者林悅／台南報導

為了引起大眾關注將軍濕地可能被開發為光電區，台南市野鳥學會、台灣黑面琵鷺保育學會及中華民國野鳥學會從10月28日開始，發起2020年台南市將軍區「尋找諾氏鷸和牠的朋友們」比賽，就在11月7日，來自屏東的陳姓鳥友在將軍濕地記錄到諾氏鷸回來了！

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11月7日，來自屏東的陳姓鳥友，在將軍濕地記錄到諾氏鷸回來了！之後有又另一位郭姓鳥友也記錄到諾氏鷸，而且還是一次兩隻！這種全世界估計剩下不到1500隻的瀕危水鳥，一次出現兩隻是非常難得的紀錄。經查詢eBird Taiwan鳥類紀錄資料庫網站，這是自2016年起，諾氏鷸連續第5年出現在將軍區的濕地。

再度驗證了水鳥對於棲地的忠誠度很高，只要棲地的完整性與品質都能夠維持住，不受開發、汙染、過度人為干擾等破壞的活動，水鳥通常會每年回到同一個地點度冬。相信在接下來幾年，只要保持將軍濕地的良好狀況，全國甚至全世界想看諾氏鷸和東亞各種遷徙性水鳥的鳥友，都能繼續在這塊濕地上看到牠們的身影。

除了諾氏鷸以外，大濱鷸、紅腹濱鷸、黑嘴鷗等各種保育類水鳥，也都回來將軍濕地準備度冬了。這兩週以來，eBird在將軍濕地的紀錄，已經累積到45種鳥類。相信隨著鳥友前來觀察的紀錄越來越多，鳥種和數量都會持續往上攀升。主辦單位歡迎全國各地鳥友到將軍濕地幫忙做鳥況記錄，並使用eBird來上傳，順便參加抽獎。

本次比賽除了第一位發現諾氏鷸者有首獎以外，還有多個獎項，包括：有記錄到諾氏鷸者都可以參加抽獎的二獎、『水鳥多多獎』、『珍稀水鳥獎』、『我愛將軍濕地獎』等獎項，共計20多個獎品，包括兩支知名品牌雙筒望遠鏡。

保護這塊水鳥的重要棲地是「尋找諾氏鷸和牠的朋友們」活動舉辦的主要目標，將軍的濕地常年聚集數量可觀的水鳥族群，包括許多全球瀕危鳥種如諾氏鷸、琵嘴鷸，在沿海開發壓力日增的時代，唯有透過累積更詳細的在地生態基礎資料，才能在面對更多開發壓力時做為保護棲地的有力證據。而eBird的紀錄，正是提供公民科學家對環境保護貢獻的一個好途徑。

活動期間從2020年10月28日0時至2020年11月27日24時，利用eBird作為鳥類紀錄工具，只要在台南市將軍區的指定的四個濕地鳥類觀察熱點，上傳觀察紀錄至eBird Taiwan網站，將有機會獲得望遠鏡等20多項精美好禮。

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