新冠疫苗公費接種？指揮中心首鬆口：未來可能開放自費

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣東洋代理BNT疫苗破局，董事長林全昨（12）日親上火線說明談及授權問題，提到新冠疫苗都是公費，沒有自費。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（13）日回應時表示，未來必須視國內疫情狀況以及疫苗相關安全性、有效性等優先提供風險族群接種，但他也首度透露，評估民眾需求，有可能開放自費接種。

台灣東洋10月12日宣布正式取得BNT新冠疫苗有條件授權書，但經20多天協商談判，於本月3日正式宣布破局，指揮中心認為破局關鍵在於「沒有直接授權的正式文件」。

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林全昨日回應，東洋不是拿不到授權書，而是授權書是要花錢買的。「根據了解新冠疫苗都是公費，沒有自費，我們才說不會出錢買」若拿到授權書再來談卻談不攏，廠商就必須要承擔這風險，評估這事情是做不成的，就說不要做了。

媒體於今日指揮中心記者會問及新冠疫苗公費、自費以及相關冷鏈費用應該由業者或者政府負擔疑問，莊人祥回應，目前有些關於出國旅遊必須接種的疫苗也有自費，例如黃熱病，不過現在新冠疫苗沒有任何一支已經上市，為還必須視疫情狀況以及各疫苗安全有效性，先提供風險族群接種，後續也會評估開放有需求民眾自費接種。

至於冷鏈運送，莊人祥說，此涉及疫苗安全跟冷鏈物流條件，會跟廠商共同評估規畫安全完善的冷運流程，並建置各級冷儲設備，相關費用可納入疫苗採購所需費用。