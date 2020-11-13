家長群組狂被已讀不回！她難過抱怨「冷漠」…網酸：玻璃心

▲家長群組「已讀不回」，原PO玻璃心碎了。（示意圖／翻攝自LINE官網）



實習記者劉雪兒／綜合報導

「家長群組」的存在，就是為了讓家長們保持聯絡，時時掌握孩子與其他同學的相處狀況。不過，一名母親近日抱怨說，家長們都愛「已讀不回」，感覺非常冷漠，所以心情有時候會受影響。貼文一出，瞬間引起討論，網友紛紛表示「「不是每個人都想跟不熟的人互動啊」、「有點玻璃心」。

原PO在PTT上發文表示，女兒目前唸小班，因為考慮到孩子們以後要同班3年，加上國小可能也會是同學，於是主動創了一個家長群，不過每次討論話題時，明明有二十幾個人已讀，但回覆的只有2至3人。

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她進一步補充說，群組的話題之前都圍繞在中秋節、萬聖節學校的活動，非常適合每個人都可以參與討論的，雖然跟其他家長從9月開學到現在，只有見過一次面，但至少回個貼圖也好「已讀不回感覺很冷漠」。

貼文一出，隨即得到網友們的回應，「覺得為什麼要有幼稚園家長群組這種東西，把孩子交給學校，讓他們自己和老師、同學相處就好，家長去干預做什麼？」、「工作很忙，下班還要忙小孩的事，沒時間應付這些line」、「被動組成的群組，所有人價值觀都不同」、「因為這種事煩惱，有點玻璃心」、「覺得群組熱絡沒必要，那是給老師交待事情用的」、「傳20幾個謝謝貼圖也很煩吧」。

不過，也有人理解原PO的行為，「很方便，還可以監督學校有沒有確實因腸病毒停課」、「家長群組超重要的，因此發現老師不適任的行為」、「美國家長通常會聊天，雖然不見得熟起來，不過一旦熟了就常一起玩」。