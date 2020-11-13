瀏覽器要付費！他試用「速度打趴Chrome」驚呆　網：不是錢的問題

▲原PO用了Puffin瀏覽器，忍不住讚嘆速度很快。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在用電腦的人，大部分都把預設瀏覽器設定為Google Chrome，就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他無意間知道了「Puffin」，雖然是要收費的瀏覽器，但速度真的比其他家的快太多。不過原PO也說，因為他用的是免費的、會有廣告，就好奇問卦「需要付費的瀏覽器 打趴Chrome 你會用嗎？」

這位網友文中表示，他無意間知道了Puffin瀏覽器，本來還以為是雜牌，後來才知道是出自一位曾在Google工作的南加大畢業生，而且對方還是台灣人。原PO接著指出，現在瀏覽器幾乎都是免費使用，Puffin雖然有免費版，但基本上是要收費的，簡直就是打破傳統，「在瀏覽器百家爭鳴的狀況下，有誰會付費使用呢？」

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不過，原PO用了手機版的Puffin瀏覽器後，忍不住讚嘆「速度真的屌打其他瀏覽器，包含Chrome都被屌打」，但因為目前用的還是免費版，所以會有廣告，他就想問其他人，「速度屌打其他瀏覽器的付費瀏覽器，你會花錢使用嗎？」

貼文一出，許多人還是搖頭，也說有時不是收不收費的問題，「不要跟chrome打，若有不相容，工程師也懶得支援你」、「瀏覽器很看市佔率的，不然你再快，人家網頁都沒有為了你修正，你使用起來就很容易變成二等公民。所以新創的瀏覽器都會往不同的特殊需求下手，有vpn啊之類的」、「現在的主流是Chrome的核心。」

據悉，Puffin Browser（海鸚瀏覽器）是由CloudMosa，美國移動技術公司通過Shioupyn沉創辦開發的網頁瀏覽器，最初是在2010年發布。因為Puffin在雲中呈現網頁，因此根據某些基準測試，它可以使頁面加載，內容呈現和JavaScript執行比本地設備處理更快。