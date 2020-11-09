上市三個月後 三星公開Breaking舞者測試Galaxy Buds Live影片

▲三星找來專業舞者測試Galaxy Buds Live 。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

即便 Galaxy Buds Live 上市已經經過很長一段時間，三星原廠仍然做了一些有趣的宣傳，而如果你熱愛音樂、喜歡跳舞，那麼這次這支測試影片，可能會吸引你的關注。

就無線藍牙耳機而言，最讓人感到不安的地方就是：「因為它無線、所以很容易掉」。

針對外型與音質，今年八月，三星開發團隊花了非常多的功夫解說了 Galaxy Buds Live 的設計（詳見：三星解釋了Galaxy Buds Live耳機為什麼會長得像「那個」）。

從當時的解說可以明確了解到三星是考量到配戴舒適跟拿取方便，重新設計了 Galaxy Buds Live 的外型，透過人體工學的舒適設計，並增加特殊透氣結構降低配戴時因封閉帶來的不適感，強調即使配戴一整天也不會感到不適，為了方便收納，三星甚至公開初始設計圖，試圖告訴用戶們，他們是歷經多少種設計原型而得來現在這種外型。

而在音質方面，Galaxy Buds Live 用上了12mm 發音單體，搭配 AKG 音效調校，同時加入主動降噪功能，可以有效隔絕汽車、洗衣機等 11 種環境聲音，機身有三組麥克風跟一個語音收音儀，方便在配戴時搭配手機錄影來收音。

上述這些字面上的意義，看起來很吸引人沒錯，但是如果這樣的設計無法適應一般人的耳朵，那麼結果也是白搭。為此，在產品上市超過三個月後，三星原廠找來了多名運動愛好者來進行測試，首發影片由當地知名的“B-BOY”舞者進行測試。

簡單說明一下“B-BOY”，它是HIP HOP動作當中，比較多地板動作的一種形式，因為經常在曲目跟曲目銜接之間（BREAK PART OF MUSIC）進行比較炸裂的動作，所以多被稱為“BREAKING”。

影片當中可以看到可以看到該名舞者一開始進行一個簡單的開頭動作，結果確認了 Galaxy Buds Live 的穩定性。接著該名舞者進行一個動作相對大的反重力特技，發現身體接觸地板的瞬間，耳機有晃動了一下，但是並沒有因此掉落。

▲實測簡單的舞蹈動作，耳機不會掉落。（圖／取自YouTbe）

▲實測比較激烈的地板，耳機稍微晃了一下。（圖／取自YouTbe）

接著該名舞者進行了一個頭頂地板的旋轉動作，結果發現 Galaxy Buds Live 依然很穩定的固定在耳朵上。

目前還未確認三星將針對 Galaxy Buds Live 做多少次的類似測試（又或者說是宣傳），但是相較其他競爭品牌來說，該公司確實相當用心的試圖告訴消費者一些事情，從設計、開發、到產品測試，不僅顯現開發團隊的用心，從而也讓人感受到「三星就算是開發耳機也是認真的」，相對目前多數透過「致敬」（又或稱抄襲）AirPods耳機的方式來創造銷售業績的業者來說，不僅 Galaxy Buds Live 曝光度更多了，品牌信賴感也因此提升。