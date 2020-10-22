iPhone 12、iPhone 12 Pro開箱實測：手機全面升級、選哪支看這邊

▲實測影片製作中，先看看小寶寶都選哪支手機。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

針對即將在 10 月 23 日開賣的 iPhone 12 與 iPhone 12 Pro 兩支手機，記者搶先取得新款顏色，並且在第一時間進行初步的測試跟體驗，同時提供一個選購的參考給大家。

▲iPhone 12 藍色款與 iPhone 12 Pro 太平洋藍初體驗。（圖／記者洪聖壹攝）



1.5G：

隨著全球 5G 環境陸續發展，iPhone 12 全系列是 Apple 公司首款支援 5G 的手機，記者實際測試發現 Apple 公司特別在語音數據功能方面為 5G 添加了「5G自動模式」，方便手機在 5G 訊號強的時候連線，免得讓手機為了進行 5G 連線而消耗電力。

記者實際在台北市辛亥捷運站進行定點實測，下載速度 224Mbps、上傳速度為 35.6Mbps。另外也在台北火車站附近進行移動式實測，下載速度為 318Mbps、上傳速度為 43.7Mbps。整體效率遠遠超越 4G LTE 甚至是室內無線 Wifi。

▲使用台灣大哥大搭配 iPhone 12 Pro 在台北市辛亥捷運站進行定點實測，下載上傳速度 224 / 35.6 Mbps。（圖／記者洪聖壹攝）

▲使用台灣大哥大搭配 iPhone 12 Pro 在台北火車站進行移動實測，下載上傳速度 318 / 43.7 Mbps。（圖／記者洪聖壹攝）

2.效能：

iPhone 12 全系列都搭載由台積電開發的 A14 Bionic 晶片，它是來自台積電開發的首款 5nm 製程智慧晶片，首見於 iPad Air 4，由 6 核心（2大4小）CPU 搭配 4 核心 GPU 構成，擁有 16 核心的神經網路引擎，總電晶體數量高達 118 億個，理論值性能相較於 7nm 的 A12 Bionic （用於 iPhone Xs 系列）來說，CPU 處理性能提升 40%、GPU 處理效能提升 30%，針對機器學習的效能方面也提升了 70%。

記者實際使用國際版安兔兔跑分，iPhone 12 Pro 得分超過 57 萬分、iPhone 12 得分高過 56 萬分，做為參考，iPhone 11 系列出廠時跑分大約都在 50 萬分上下。

▲iPhone 12、iPhone 12 Pro 的安兔兔跑分表現超越 56 萬分，比起 iPhone 11 的 50 萬分高出許多。（圖／記者洪聖壹攝）

記者更進一步使用 Geekbenck 5 跑分，結果並沒有讓人失望，iPhone 12 Pro 單核 1610，多核也跑出 4138。至於 iPhone 12 單核也同樣超過 1500 分、多核同樣也超過 4000 分，整體運算效能方面，iPhone 12 Pro 跑出 9154 分、iPhone 12 則跑出 9254 分，整體來看幾乎是超越現今多數 Android 手機大廠的旗艦機，簡單的跑米哈遊的遊戲《原神》，在角色切換跟視角切換的流暢度也相當好。

▲左邊為 iPhone 12 Pro CPU 單核多核效能表現、右邊為 iPhone 12 效能表現。（圖／記者洪聖壹攝）



▲左邊為 iPhone 12 Pro 整體運算效能表現、右邊為 iPhone 12 效能表現。（圖／記者洪聖壹攝）

3.外觀：

接下來說外觀，iPhone 12手機大小為 146.7 x 71.5 x 7.4 mm，比起 iPhone 11 的 150.9 x 75.7 x 8.3 mm 來說更小了一些，但是螢幕維持 6.1 吋大小。iPhone 12、iPhone 12 Pro 兩支手機都支援 IP68 防水防塵，正面除了防油抗污塗模之外，今年改用超瓷晶盾抗刮玻璃，背蓋也改採雙離子交換製程玻璃。這組合，官方數據聲稱可以為手機帶來 4 倍耐摔的表現。

▲iPhone 12、iPhone 12 Pro 正面改用超瓷晶盾抗刮玻璃，背面改採雙離子交換製程玻璃，為手機提升 4 倍耐摔。（圖／記者洪聖壹攝）

設計方面，這次實測的是 iPhone 12 以及 iPhone 12 Pro 的藍色新色，iPhone 12 使用的是航太級鋁合金邊框，iPhone 12 Pro 使用的是 PVD 製程的不鏽鋼邊框，兩者設計剛好相反，iPhone 12 的藍色邊框使用霧面處理，背蓋用的是鋼琴鏡面處理。而 iPhone 12 Pro 的藍色邊框使用鏡面處理，能夠在不同角度反射不同光澤，至於背蓋則跟 iPhone 11 Pro 一樣採用磨砂處理。

▲▼iPhone 12、iPhone 12 Pro 的手感差不多。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12手機邊框使用磨砂處理、搭配鏡面玻璃背蓋，iPhone 12 Pro 的設計剛好相反。（圖／記者洪聖壹攝）

螢幕顯示方面，iPhone 12 跟 iPhone 12 Pro 都配備比上一代更大的 6.1 吋 OLED 面板，而且支援杜比視界 HDR 10 顯示，並且擁有高達 2,000,000:1 的對比度、1200 尼特峰值亮度，從 iPhone 12 角度來看，相比 iPhone 11 確實有大幅度的升級。

4.相機：

iPhone 12 系列的超廣角端的拍攝角度跟 iPhone 11 一樣維持在 120 度，但是廣角端那顆的光圈從原本的 ƒ/1.8 加大到 ƒ/1.6，感光能力再升級，而且鏡片組增加到 7 枚，所有鏡頭都支援首見於 iPhone 11 的深度融合(Deep Fusion)技術藉此提升相片畫質。此外，今年的廣角、超廣角甚至是自拍鏡頭都支援夜間模式。

▲iPhone 12的相機系統相較iPhone 11有大幅度升級。（圖／記者洪聖壹攝）

iPhone 12 Pro 簡單的說就是在 iPhone 12 的廣角、超廣角雙鏡組基礎上，多了一顆跟 iPhone 11 Pro 完全相同的長焦段鏡頭，拍照畫素 1200 物畫素、光圈 ƒ/2.0，等效焦距 52mm，可進行 OIS 光學防手震、4 倍光學變焦、10倍數位變焦。

▲iPhone 12 Pro的相機感光能力相較iPhone 11 Pro有大幅度升級，全鏡頭支援 Deep Fusion，超廣角跟自拍都支援夜拍。（圖／記者洪聖壹攝）

所以簡單的說，今年 iPhone 12 系列在拍照系統最顯著的升級就是低光源拍照效果，官方數據是整體進光量比起 iPhone 11 還提升 27%。記者實際在夜間簡單進行多種形式的夜景拍攝，發現今年 iPhone 12 的夜拍不管廣角端、超廣角端還是光圈較小的長焦段來說都非常犀利。特別說明超廣角端夜拍的使用上，可以先行關閉自動閃光燈，就可以開啟夜拍模式，以下是兩支手機在夜間拍攝的效果：

▲iPhone 12 Pro一般鏡頭夜景實拍 。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲iPhone 12一般鏡頭夜景實拍 。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲iPhone 12 Pro兩倍光學變焦夜景實拍 。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲iPhone 12 Pro超廣角夜景實拍 。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲iPhone 12 Pro超廣角夜景實拍 。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲iPhone 12 Pro室內實拍 。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲iPhone 12室內實拍 。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲iPhone 12 Pro戶外夜間實拍 。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲iPhone 12戶外夜間實拍 。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

由於 iPhone 12 Pro 多了 還支援智慧 HDR 3 跟 ProRAW，還能夠套用 Deep Fusion、新的HDR3、多幀影像融合等多種手機影像處理數據，記者實際在光源充足的白天使用 iPhone 12 Pro 拍了幾張照片，發現在高光處理的位置表現得更有層次，尤其拍攝花卉、天空、人像更加明顯，由於時間關係，ProRAW 的部分本次體驗就不討論，以下是白天拍攝的效果：

▲iPhone 12 Pro 室內藝術品實拍 。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲iPhone 12 Pro 陰天戶外植物實拍 。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲iPhone 12 Pro 陰天戶外花卉實拍 。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

倒是自拍跟人像的效果上，這次因為感光效果提升，拍攝感受上尤其是在室內，不管 iPhone 12、iPhone 12 Pro 都是有感升級，對於活潑好動的小孩也都「抓得住」，以下是在一般模式底下自拍、人像的成果：

▲iPhone 12 Pro 自拍。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲iPhone 12 Pro 一般拍攝。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲iPhone 12 Pro 人像拍攝。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

5.原廠配件與 MagSafe

今年的原廠盒裝因為少了充電插頭跟EarPods 耳機，所以整體盒裝相較往年小了很多，根據蘋果官方解釋，主要考量到環保以及避免不必要的耗材浪費。

▲▼iPhone 12 系列的原廠盒裝縮小主因是少了EarPods 耳機跟充電插頭，選購上多了 MagSafe 磁吸式無線充電相關配件。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 12 Pro、iPhone 12 沿用 Lightning 傳輸孔設計，即使是 iPhone 6 的用戶充電線跟充電插頭也能支援。（圖／記者洪聖壹攝）

從記者的觀點來看，iPhone 12 售價分別為新台幣 26,900 元（64GB）、28,500 元（128GB）以及 32,000 元（256GB），iPhone 12 Pro 售價分別為新台幣 33,900 元（128GB）、37,400 元（256GB）以及 44,400 元（512GB），相對去年並沒有超出太多。

從這角度來看，這樣的盒裝配件讓原有 iPhone 用戶可以不用多浪費一筆預算購買不必要的配件，甚至還能選用自己喜歡的配件品牌，這也未必不是一件壞事。

而 MagSafe 是今年全新的無線充電思維，蘋果公司透過全新的磁吸式充電概念來讓無線充電更安全、便利，而且讓 iPhone 12 的無線充電能力硬是被提升到了 15W，只不過目前台灣還未販售 MagSafe 充電器（售價台幣 1,190 元），相關實測就等日後記者入手了再做說明。

6. LiDAR 光學雷達掃描儀

要說 iPhone 12 跟 iPhone 12 Pro 最大的不同，就是 iPhone 12 Pro 配備首見於 iPad Pro 2020 的 LiDAR 光學雷達掃描儀，透過該模組，手機可以更明確的進行空間感知，最顯著的效果提升就是在低光源的前提下，手機鏡頭能更精準、快速的對焦，官方數據是比上一代提升了 6 倍之高，記者實際在夜間測試，一個是非常近的距離拍攝車子上的水珠，另外是在極低光源的走廊拍攝一整排摩托車，發現整體拍照對焦相對以往快很多，照片處理上也比 iPhone 12 好看，以下是對照樣張：

▲iPhone 12 Pro 夜間室內走廊高光實拍。（圖／記者洪聖壹攝、點選圖片可放大檢閱）

▲iPhone 12 Pro 夜間車體、水珠近拍。（圖／記者洪聖壹攝、點選圖片可放大檢閱）

除此之外，就是在 AR 的應用上，未來使用者用手機就可以直接去觀看 AR 畫面，好比說設計師們在真實場景放一些用紙箱製作的傢俱進行擺設，業主可以透過手機以虛擬的形式調整擺設的位置，接著再讓真實的家具落實定位。這次實測主要使用《IKEA Place》，基本上來說都跟當時在使用 iPad Pro 2020 的效果類似，擁有 LiDAR 光學掃描儀的 iPhone 12 Pro 比起 iPhone 12 對於環境偵測的準確度相對高出許多，即便是光源不充足的環境下。

▲在光源不是很充足的室內環境下，iPhone 12 Pro 能夠獲得比較精準的場景偵測效果。（圖／記者洪聖壹攝）

小結：

初步體驗這兩支手機，iPhoen 12 的藍色並沒有照片看起來那麼醜，尤其霧面邊框的藍色反而比較接近一般人認知的藍，不過 iPhone 12 Pro 不鏽鋼邊框的質感還是相當好，從外觀上要選擇的話，記者會選擇 iPhone 12 Pro。

在5G、顯示效果、防撞耐摔方面，iPhone 12 相較於 iPhone 11 都是相當有感的升級，並且跟 iPhone 12 Pro 相比沒有任何差異，加上兩者都用上 A14 bionic 晶片，也成為 iPhone 12 為什麼如此吸引剛入手或者想要換機的手機用戶。

iPhone 12 Pro 整體在拍照表現上初步來說可圈可點，尤其是夜拍時多了 LiDAR 光學雷達掃瞄的輔助，確實讓人安心許多。

就選擇來說，如果不知道怎麼選手機，建議可以多花幾千元的預算入手 iPhone 12 Pro，相信可以讓手機用上 4~5 年，如果是剛入門、想要換機嚐鮮的用戶，那麼 iPhone 12 相信是今年旗艦機的首選。