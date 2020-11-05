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Spotify證實Apple Watch用戶可以用手表播放音樂 不需手機

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▲Spotify 證實將陸續開放全球 Apple Watch 用戶直接在手表上播放音樂。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

先前透過測試已經確認 Apple Watch GPS+行動網路版本的用戶可以直接在手表選取喜歡的音樂、播放 Apple Music，不需要把 iPhone 帶在身邊，現在相關服務已經拓展到第三方音樂串流平台，而現在 Spotify 也開放了這樣的服務，在稍早，相關消息已經獲得 Spotify 證實。

近日，有消費者陸續收到通知，只要是  Apple Watch GPS+行動網路版本的用戶，可以在手表上網的前提下，不用隨身攜帶 iPhone，就可以透過 Apple Watch 播放 Spotify。

有許多 Twitter 用戶貼文指出，他們在 Apple Watch 上收到來自 Spotify 的通知，詢問他們是否要在手錶上播放Spotify，實際操作上可以看到除了「在手機上播放」之外，還有「在手表上播放」的選項跟 logo。

對於經常上健身房的用戶來說，這功能無疑是個福音，透過 Wi-Fi 連線或者透過 LTE 上網，他們不需要綁定 iPhone，就可以直接在手表上選擇自己喜歡的Spotify音樂或者清單。找尋音樂的方式有兩種，一種是手寫鍵盤搜尋音樂，另外一種是 Siri 聲控搜尋。

9to5Mac 在美國發現了 Spotify 這次的更新，即使不是今年 9 月加入測試小組的成員，也能夠使用這個新功能。TechCrunch 詢問 Spotify 發言人，確認了這項消息是真的，相關聲明指出：「我們專注於開發體驗，使用戶無論何時何地都可以聽Spotify 而無需考慮設備或平台。經過最初的測試之後，我們現在將在Apple Watch上推出Spotify的流功能。」發言人還確認，相關服務會陸續推送到全球用戶。

Spotify 並不是第一個在Apple Watch上提供獨立播放音樂的第三方音樂串流服務商，今年二月 Pandora 已經開放相同的功能，只是因為 Spotify 用戶較多，受到的關注度較大。如果想要你的 Apple Watch 支援該項服務，建議更新到 WatchOS 7，也就是說這項功能只限定 Apple Watch Series 3 之後的用戶使用。

記者實際使用 Apple Watch Series 4 開啟 Spotify，目前還是只能使用 iPhone 才能播放，看來台灣用戶還要再等等。

▲▼實測台灣版本尚未獲得更新，裝置還是只能選擇iPhone。（圖／記者洪聖壹攝）

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