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解放軍「聯合作戰綱要」施行　提高打贏能力

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▲▼解放軍、習近平。（組圖／新華社、CFP）

▲解放軍、習近平。（組圖／新華社、CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中共解放軍暨日前實施「黨建設條例」後，經中央軍委主席習近平批准，近日印發《中國人民解放軍聯合作戰綱要（試行）》並予以施行。據新華社報導，大陸中央軍委此舉，旨在作為解放軍組織實施聯合作戰和聯合訓練的基本依據，全面提高新時代「打贏能力。」

報導稱，該聯合作戰綱要已於11月7日起施行，內容深入貫徹習近平「強軍」思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針，圍繞實現黨在新時代的強軍目標、把人民軍隊全面建成世界一流軍隊，著眼構建聯合作戰法規體系，立起基本概念，確立基本製度，明確基本權責。

大陸中央軍委表示，綱要對鞏固深化領導指揮體制、規模結構和力量編成改革成果，推動軍隊聯合作戰能力解放和發展，具有重要意義。

大陸中央軍委要求，將《綱要》作為組織實施聯合作戰和聯合訓練的基本依據，全面提高新時代打贏能力。

中共總書記習近平在十九大時提到，要在2035年基本實現國防和軍隊現代化。今年9月9日，官媒《央視》亦報導稱，為建成世界一流軍隊，強化「黨」對軍隊的絕對領導，中共黨中央、中央軍委近日批准《中國共產黨軍隊黨的建設條例》並頒布實施，深入貫徹習近平強軍思想，為加強新時代軍隊黨的建設提供了基本遵循。

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