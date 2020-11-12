500東沙弟兄都寫好遺囑　他回憶96台海危機：島在人在島亡人亡

▲東沙群島位置圖。（製圖／記者林健華）

文／中評社

海軍陸戰隊退役上校、前東沙守備區指揮官顏才仁接受中評社專訪回憶1996年台海爆發飛彈危機時，他正在東沙擔任指揮官，當時上級下達指令是「島在人在、島亡人亡」。他說，500位東沙弟兄都已寫好遺囑，隨時要為國犧牲，當時軍方高層甚至到他家中探視親人表達慰問，其煎熬非一般百姓所能體會。

顏才仁，1955年生，陸軍官校46期，國防大學指參學院、陸院戰研班畢業，1995至1996年間擔任東沙守備區上校指揮官，在東沙最前線歷經台海飛彈危機及1996首次大選，2001年於海軍陸戰隊99師參謀長退役。

顏才仁感受過兩岸關係最敵對尖銳的一觸即發，也看過馬政府兩岸和平交流大三通，對於蔡政府任內的兩岸關係再次惡化對立，心中頗有感概。他目前也是中國國民黨黃國雄黨部執行長。

▲東沙島的「永遠忠誠」是陸戰隊官兵的座右銘。（圖／記者林健華攝）

1996年台海飛彈危機是兩岸自1958年空戰後的最大軍事危機，當年大陸在台海進行多次導彈試射及軍演，美軍甚至派出兩艘航母戰鬥群抵達台海周邊海域，緊張情勢一觸擊發。

回憶當年的兩岸情勢，時任東沙指揮官的顏才仁說，他印象最深刻的是當時的參謀總長羅本立上將在東沙指揮部指著「與島共存亡」精神標語問說，「指揮官，你覺得這話怎麼樣？」他當時回說，報告指揮官，你放心，全島官兵皆已完成立功宣誓，官兵在大王廟前立下遺囑，唯一念頭就是要為國犧牲。

顏才仁說，當時國軍所受的愛國教育還是很好的，精神戰力也足以支撐整個台海飛彈危機，如果今天精神戰力不再，誰能保證外島出事時，守島官兵不會放下武器？他認為，守島的最大特點在於指揮官自身如果“消極不作為”，那這座島就很容易不見了。

▲東沙島紀念碑。（圖／摘自內政部網站）

顏才仁回憶，東沙是很好的漁場，尤其盛產鯛類，每到夜晚海上有很多大陸或菲律賓籍漁船出沒在周邊捕魚，晚間向海上望去幾乎跟夜市一樣，海上燈火通明。當時因兩岸關係緊繃，衛兵時常草木皆兵或緊張過度，尤其他身為東沙指揮官晚上幾乎很少睡眠，隨時得接收哨兵傳遞進來的情資報告。

萬一大陸真奪取東沙，國軍大概可守多久？

顏才仁說，這關乎島上官兵的愛國心、意志力及戰力發揮，如果官兵不知為何而戰，很可能出現消極不作為。先不論李登輝後來的政治路線與變化，當時部隊軍人仍然是忠於中華民國、誓死效忠領袖的。當時島上的士官兵真的隨時都有為國犧牲的準備，但經過2、30年，或許現在部隊的價值不同了，這點讓他很擔心。

顏才仁還說，東沙島很難守備，面積小、島上又無天然遮蔽物，且距離台灣本島補給線又遠，萬一遭遇空襲，很可能整座島會陷入火海。尤其當時官兵戍守東沙拿的是65步槍，但真正的防衛武器是對空防砲跟20機砲，當時島上武器、機槍全都上膛，為的就是要爭取時間，擔心若敵機飛抵才上膛就來不及。

顏才仁說，兩岸關係觀乎台灣生存發展，台灣難以跟對岸進行軍武競爭，領導人應該想辦法找出跟大陸對話的機制與共識，這才是百姓之福。

▲1954年駐軍所建東沙島島碑。（圖／記者林健華攝）