小學生遭集體霸凌！拖鞋狂甩打+鞭炮塞衣內炸...他爆：另一個被打到住院

▲被欺凌的小學生無助哭喊，卻沒人願意停手。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

圖文／CTWANT

校園霸凌層出不窮，似乎沒有停止的一天。微博近日瘋傳一段影片，一名小學生被一群人踹打，甚至衣服裡被塞進點燃的鞭炮，模樣相當痛苦；而全部的過程都被施暴者錄下，囂張PO網。對此當地教育局表示，該事件已經進行處理，具體有待官方通報。

根據陸媒《頭條新聞》報導，事發地點在柳江區某小學，一群人不顧身上還穿著校服，對著小學生就是一陣拳打腳踢，還操起鞋子甩巴掌，甚至把點燃的鞭炮塞進對方的衣服中，嘻笑跑開。從畫面中可以看見，被欺凌的小學生無助哭喊，卻沒人願意停手。

知情人士表示，打人學生囂張的把影片拍下，並傳到班級的群組裡，當晚校長立刻帶著家長到被欺凌學生家中道歉賠錢；被霸凌的學生父母原本以為是一般打鬧，隔天看完影片後才知兒子被打得這麼慘，堅持依法處理。

知情人士透露，這件事情發生後、尚在處理的期間，這幫學生又跑去打另外一個人，還將人打到住院，相當惡霸，導致校長連夜被相關單位調離現職。針對該案，當地教育局表示，已介入處理，具體有待官方通報。

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