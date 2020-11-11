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世界最大嘴巴！30歲女「嘴長10cm」抖音爆紅　一支影片猛賺40萬

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（圖／翻攝IG@samramsdell5）

▲蘭斯黛一開始對大家只關注她的嘴巴很沮喪。（圖／翻攝IG@samramsdell5）

圖文／CTWANT

美國康乃狄克州一名30歲女子自稱擁有「世界上最大的嘴巴」，並以此在抖音上擁有74萬人追蹤，且一支影片還能賺進15000美元（約新台幣42萬元）。

根據英國《每日星報》報導，這名女子薩曼莎·蘭斯黛（Samantha Ramsdell）喜歡唱歌和表演，於是辦了抖音帳號，並上傳自己的唱歌影片，之後她也愛上了即興表演和喜劇，因此也開始發布越來越多表演影片到抖音上，「我開始越來越受歡迎，我會製作很多有趣的臉部視頻，喜劇短劇和唱歌模仿秀。」

（圖／翻攝IG@samramsdell5）

▲蘭斯黛的「血盆大口」超驚人。（圖／翻攝IG@samramsdell5）

不過蘭斯黛開始發現，只要影片是有關她的臉部或嘴巴，就會開始被瘋傳，且觀看次數還是其她影片的5倍，起初她覺得有點沮喪，「因為我希望我也能以自己的唱歌和喜劇視頻而聞名」，但後來她轉念一想，認為嘴巴也是她的一部份，且她認為自己能有這麼好的歌喉，與她的大嘴也有關係，她也實際測量過自己的嘴巴大小，發現大約將近4英寸（約10.16公分）。

蘭斯黛爆紅後，也靠著抖音賺到不少錢，且她有許多熱門影片觀看次數已超過5000萬，按此來計算，她每部影片能賺進15000美元（約新台幣42萬元）。

 
 
 
 
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