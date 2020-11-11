馬桶2公尺前貼「保持距離」！男如廁傻眼：要高射炮到小便斗嗎？

▲廁所地上貼著「保持距離」的標語。（圖／Kennedy News推特）

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情肆虐全球，戴口罩及保持社交距離已是生活中不可或缺的動作，不過現在就連上廁所都要和「馬桶」保持社交距離嗎？英國倫敦一棟辦公大樓的廁所內新貼上了「保持距離」標語，但貼的位置卻是在馬桶前方約2公尺的距離，讓來上廁所的男子非常無言，並笑稱這是目前為止「最荒謬的社交距離！」

根據英國《每日星報》報導，近日英國倫敦51歲男子希爾頓（Alastair Hilton）在公司如廁時，發現公司廁所貼上了新的標語，上面寫著「保持距離」，不過標語的位置竟是在距離馬桶約2公尺的一條線上，讓他覺得相當傻眼，「這麼遠的距離誰尿得到？是要我們從2公尺外的距離高射炮到小便斗嗎？」於是男子決定進到小隔間內如廁，結果發現隔間內也貼上了新的標語，上面寫著「為了自身安全，沖水前請蓋蓋子」。

▲馬桶上的標語：「為了自身安全，沖水前請蓋蓋子」。（圖／Kennedy News推特）

希爾頓透露，現在公司員工還要填寫防疫表格，以此來證明有確實做到這些防疫事項，但他認為，雖然廁所的標語製作精美，但實在是太蠢了，並表示這是他到目前為止看過「最荒謬的社交距離」。

對此，不少網友看完後也紛紛留言，「我接受挑戰」、「打掃人員有得忙了」、「幾杯黃湯下肚後的好遊戲」；也有網友認為，標語的意思應該是要大家在排隊上廁所時，保持距離。

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