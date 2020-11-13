屏東測量員山區離奇昏迷！送醫1天死亡　竟因「耳朵傷口」致命

▲測量員遭蛇吻送醫1天仍死亡，成為屏東縣測量員因公殉職首例。（圖／翻攝自維基共享資源）

記者趙蔡州／綜合報導

屏東縣政府地政處46歲吳姓測量員6月上山進行測量工作，中途突然出現身體不適、意識不清緊急送下山，不料住院後情況持續惡化，最後在醫院不幸病逝。其實吳男送醫後，醫生在他的右耳發現，疑似遭蛇咬的傷口，後續經調查也證實是被青竹絲咬傷，事件也成為屏東縣測量員因公殉職首例。

根據《自由時報》報導，46歲吳男在屏東縣地政處服務績效良好，今年1月更獲得縣府頒發廉潔楷模殊榮，他6月20日與數十名測量員同事前往泰武鄉山區工作，同事發現他一直沒有回應對講機及手機訊息，進一步搜尋後才發現他倒臥在地失去意識，眾人見狀立刻下山將他送醫。

▲吳男被發現時已經昏迷，加上身體四肢又沒有明顯傷口，才會錯失黃金搶救時間。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

吳男因為有休克、出血情形，緊急送高雄榮總急救後，病況仍持續惡化，隔天宣告不治，後續經醫師診斷是多重器官衰竭、瀰漫性血管內出血合併毒蛇咬傷，並在他的右耳發現遭蛇咬的小傷口，檢驗後證實是被青竹絲咬傷。

屏東地政處表示，由於吳男被發現時已經昏迷，加上身體四肢又沒有明顯傷口，才會錯失黃金搶救時間，對於吳男在工作時不幸殉職，縣府會協助家屬處理後事、爭取最優撫卹。