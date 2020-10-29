29歲飛官吊掛畫面曝光！台東F-5E戰機墜海…不敵死神英勇殉職

地方中心／台東報導

空軍台東志航基地29日上午驚傳戰鬥機墜海事件！據了解，此次失事的機型是F-5E戰鬥機，由於機型老舊，29日上午在執行任務時，疑似因發動機失效導致飛機失控墜海，稍早吊掛畫面曝光！

▲▼搜救吊掛畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

29歲駕駛朱冠甍在墜海前彈飛跳傘逃生，海巡獲報後，急派人前往事故現場搜救，於上午8時18分找到朱冠甍，直升機前往吊掛，隨即將身上纏繞降落傘繩子的朱冠甍吊掛起，並送醫搶救，但人仍因吃水過多送醫搶救後，不幸於上午9時27分宣告不治。