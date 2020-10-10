中士林楷強殉職…媽癱坐靈堂痛哭！司令陳寶餘：將調整地區戰力

記者林名揚、莊智勝／金門報導

金防部8日下午演訓發生戰車翻覆起火意外，中士車長林楷強當場被壓在車底長達10分鐘，救出時全身燒燙傷、已經沒有生命徵象，經送醫搶救後仍宣告不治。家屬昨（9日）一早趕赴金門處理後事，軍方也設置簡易靈堂，待今日火化後，將由家屬帶楷強返回高雄故鄉；今（10日）軍方也前往靈堂向楷強致意，陸軍司令陳寶餘也趕到現場，表示現在已經組成專案小組，將仔細調查事故原因，後續也將對小金門地區戰力調整做通盤的考量、部屬。

▲金門戰車翻覆起火，中士林楷強不幸殉職。（圖／記者林名揚攝）

初步了解，8日當天金防部執行演訓任務，當時該輛M41A3戰車在結束基地普測任務後正準備返部，不料行經小金門黃厝路段時，戰車卻突然失控翻覆、倒栽蔥倒臥邊坡，由於戰車是使用汽油燃料，翻覆後立即起火燃燒，下士駕駛劉禹宏因較接近出口，第一時間自行逃生，而擔任車長的林楷強則遭車體重壓，受困戰車內長達10分鐘，待警消趕抵現場將他救出時，已經全身燒燙傷、沒有心跳，經送醫搶救後仍宣告不治身亡。

事故發生後，軍方在金門設置簡易靈堂，林楷強家屬昨（9日）也急忙自高雄趕往金門處理後續事宜，並於昨下午返回事故地點招魂，過程中林母一度情緒潰堤；今（10日）軍方高層人士前往靈堂致意，林母情緒仍難以平復，癱軟坐在一旁痛哭失聲，久久不能自已。

▲軍方設置簡易靈堂，今陸軍司令陳寶餘與軍中同袍前往致意。（圖／記者林名揚攝）

陸軍司令陳寶餘表示，針對這起事故，軍方已經組成專案小組，將仔細調查事故原因，要釐清究竟是環境因素、還是機械問題，待調查結果出爐、核定後，會再行公布。陳寶餘說，這起事故總統及部長都很關注，因此他今天也特地前來金門，除了向殉職的林楷強致意外，同時也與家屬見面表達慰問。

「我們有安慰媽媽，她覺得孩子從軍保家衛國，是相當榮譽且神聖的任務，如今孩子走了，她的內心非常不捨，我們也感到很難過。」陳寶餘表示，後續對於家屬的照顧，軍方一定會做非常完善的處理；而針對汰換戰車一事，陳寶餘則說，原本軍方就已計畫要購入新式戰車，汰換老舊款式，但這還必須做整體的規劃考量，未來小金門地區的戰力調整，也會做一個通盤的考量、部屬。

▲陸軍司令陳寶餘。（圖／記者林名揚攝）

▲林媽媽仍無法接受愛子殉職，今癱坐在旁，掩面痛哭。（圖／記者林名揚攝）

陪同家屬前往金門的高雄市議員陳明澤也說，目前林媽媽的心情還沒辦法平靜，但她也有對軍方的協助表達感謝，林媽媽也向他提及，對於事故當下的狀況都已經了解，當下劉下士脫困後，也一度想衝上前救出林楷強，無奈當時火勢太大，最終仍是救不回，林媽媽對此也表示感激，並請劉下士不要太過自責。

陳明澤表示，事故發生後，對於國軍整體設備的改善，總統已有表達看法，這也是家屬的聲音，希望楷強會是最後一個，未來不要再有國軍弟兄傷亡。陳明澤說，林媽媽知道楷強在部隊生活過得非常好，很欣慰軍方的照顧，今也進入軍中帶走楷強的衣物、個人物品，稍後將利用火化的時間，將要給楷強的東西一併燒給他。

▼高雄市議員陳明澤陪同家屬前往金門處理後事。（圖／記者林名揚攝）