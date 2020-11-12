社工師為民服務退還禮物　收到了真摯感謝

▲桃園市副市長李憲明頒獎表揚鐘社工師。（圖／政風處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

謝謝您，為民服務是我應盡職責！桃園市政府政風處12日於市府12樓召開廉政會報，由副市長李憲明頒獎表揚11位廉潔楷模。其中，受表揚的鐘社工師在2018年處理小安遭母親非合理管教致傷的安置案件時，婉謝小安親屬致贈禮物，認為她卻收到真摯的感謝。

▲桃園市副市長李憲明頒獎表揚經發局主秘熊勇智。（圖／政風處提供）

鐘社工師於2017年考上後即分發到桃園巿家防中心服務，從事兒童及少年保護性工作，在接獲兒少保護通報案件，社工師要負責調查評估，並在規定時間內連結警政、戶役政、衛政、教育或鄰里長等單位，蒐集相關訊息，以及時評估兒少人身安全，面對可能遇到的高漲情緒或威脅、恐嚇之語氣，社工師仍堅定自己為兒少權益維護的立場，輔以同理及誠懇的語氣，持續與家長溝通。

▲桃園市副市長李憲明頒獎表揚廉潔楷模。（圖／政風處提供）

當兒少在家中不安全，兒保社工會將其移出家外安置，此時社工員的角色立場即與家庭為對立，然孩子終究是要返家，鐘社工師在2018年處理小安遭母親非合理管教致傷的安置案件時，積極尋找親屬資源，讓小安結束安置返回親屬家團聚生活，親屬感受到其以孩子最佳權益為考量的服務立場，贈送禮物感謝，鐘社工師堅持婉謝並表達為民服務是其應盡職責！包括市府經發局主秘熊勇智也是11位受表揚人員之一。

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