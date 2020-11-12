蚵子寮漁港外傳民眾輕生　台南海巡暗夜出艇救援

▲第六巡防區指揮部12日凌晨，據報派11岸巡隊出艇，前往蚵子寮漁港南堤外側搶救海者，海巡人員冒險下海救人，並施CPR搶救，惟仍回天乏術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第六巡防區指揮部12日凌晨1時許，接獲高雄市政府消防局撥打118報案專線通報，於蚵子寮漁港南堤外側有1名女子疑似跳海輕生，隨即由第11岸巡隊派員出艇趕往現場搶救，海巡人員冒險下海救人，並施CPR急救，惟仍回天乏術。

蚵子寮安檢所黃副所長接獲通報後，立即派遣1艇5員趕赴現場海域，因浪況不佳且評估溺者位置距消波塊過近，使救生艇無法靠近，由艇上救生人員下水施救，並將該女子帶回救生艇上實施CPR急救，返抵安檢所執檢區後，再由救護人員接續急救，惟最後確認該女子無呼吸心跳，並查其身上無明顯外傷，且無攜帶身份證明文件，經警方鑑別遺體身份，並通知家屬到場指認，續將遺體送往高雄市立殯儀館冰存，由高雄市警察局岡山分局赤崁派出所辦理後續相驗事宜。

南部分署第11岸巡隊表示：民眾若有輕生念頭可透過「張老師專線1980」、「安心專線1925」諮商，生命一定可以找到出路，同時也適時關懷身邊家人及朋友，給予必要之幫助，才能避免不幸的意外發生，若民眾於岸邊發生緊急危難事故，皆可撥打海巡署「118」報案專線。

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