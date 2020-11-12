巡邏見「2牛皮紙包裹」！大樓管理員打開驚見「雙胞胎嬰屍」

▲2名男嬰用牛皮紙袋包裹著被扔出窗外。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

美國紐約9日下午1時45分左右，發生了一起殘忍殺害雙胞胎嬰兒的案件。一名管理員在巡邏時，於大樓後方發現2包以牛皮紙袋包裹的棄置物，走近查看才發現竟是2具嬰屍，嚇得立即報警，警方到場勘查後初步推測，2名男嬰應是遭人從窗戶拋出，摔落地面致死。

根據《紐約郵報》報導，管理員表示，自己在例行巡邏時，看到大樓後方有2包用牛皮紙袋包著的包裹，原以為是有人遺落的，走近查看才發現竟是2具嬰屍，嚇得他趕忙通報警方。但2名男嬰仍因錯過黃金救援時間，不幸回天乏術。

警方調查後表示，2名男嬰是出生未滿一週的雙胞胎，1具嬰屍身上有穿刺傷，另一具則是頭部受創，脖子上還有繩子纏繞，研判應是被人自窗戶扔出，重摔地面致死。

19歲的大樓住戶蒂蒂安娜洛馬克斯（Tytiana Lomax）說道，自己對住家大樓竟會發生這樣的事情感到相當震驚，大樓中的住戶彼此都認識，但是並未注意到近日有人懷孕。也有住戶認為兇手太過殘忍，希望警方能盡快將其逮捕。

目前當地警方正積極尋找雙胞胎男嬰的父母，呼籲知情民眾可向警方提供線索，以協助早日破案。

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